Fenerbahçe idmanında kayıp isim! Antrenman karelerinde...
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeniden başlatılacağının açıklanmasının ardından Riva'da sürdürdüğü idmanlarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibe bugünkü antrenman öncesi corona virüsü (Covid-19) testi de yapıldı. Öte yandan kulübün internet sitesinde paylaşılan antrenman fotoğraflarında, adı transfer dedikodularına karışan yıldız ismin objektiflere yansımaması dikkat çekti. İşte ayrıntılar ve o kareler...
1 Haziran 2020 Pazartesi 14:59
Güncelleme: 01.06.2020 14:59
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Fenerbahçe, ligin yeniden başlayacağı tarih öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
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Saat 11.00'de core çalışmasıyla başlayan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla idmanı noktaladı.
Antrenman öncesi teknik ve idari heyet, futbolcular ve TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personele corona virüsü testi (PCR) yapıldı.
Öte yandan idmanda paylaşılan karelerde, adı transfer dedikodularına karışan Deniz Türüç'ün objektiflerde yer almaması dikkat çekti.
İşte yağmur altında gerçekleştirilen antrenmandan kareler...