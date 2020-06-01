Fenerbahçe idmanında kayıp isim! Antrenman karelerinde... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe idmanında kayıp isim! Antrenman karelerinde...

Fenerbahçe idmanında kayıp isim! Antrenman karelerinde...

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeniden başlatılacağının açıklanmasının ardından Riva'da sürdürdüğü idmanlarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibe bugünkü antrenman öncesi corona virüsü (Covid-19) testi de yapıldı. Öte yandan kulübün internet sitesinde paylaşılan antrenman fotoğraflarında, adı transfer dedikodularına karışan yıldız ismin objektiflere yansımaması dikkat çekti. İşte ayrıntılar ve o kareler...

1 Haziran 2020 Pazartesi 14:59 Güncelleme: 01.06.2020 14:59
Fenerbahçe idmanında kayıp isim! Antrenman karelerinde...

Fenerbahçe, ligin yeniden başlayacağı tarih öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

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Fenerbahçe idmanında kayıp isim! Antrenman karelerinde...

Saat 11.00'de core çalışmasıyla başlayan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla idmanı noktaladı.

Fenerbahçe idmanında kayıp isim! Antrenman karelerinde...

Antrenman öncesi teknik ve idari heyet, futbolcular ve TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personele corona virüsü testi (PCR) yapıldı.

Fenerbahçe idmanında kayıp isim! Antrenman karelerinde...

Öte yandan idmanda paylaşılan karelerde, adı transfer dedikodularına karışan Deniz Türüç'ün objektiflerde yer almaması dikkat çekti.

Fenerbahçe idmanında kayıp isim! Antrenman karelerinde...

İşte yağmur altında gerçekleştirilen antrenmandan kareler...

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