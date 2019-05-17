Fenerbahçe için Osijek'ten Mirko Maric iddiası! - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe için Osijek'ten Mirko Maric iddiası!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için bir iddia da Hırvat basınından geldi. Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Osijek forması giyen Mirko Maric ile yakından ilgilendiğini kaydetti
17 Mayıs 2019 Cuma 09:52 Güncelleme: 17.05.2019 09:56
Fenerbahçe için Mirko Maric iddiası!
Fenerbahçe için Mirko Maric iddiası!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Hırvat basınının iddialarına göre Osijek'ten Mirko Maric ile ilgileniyor.

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Fenerbahçe için Mirko Maric iddiası!
Fenerbahçe için Mirko Maric iddiası!

Santrafor bölgesine forma giyen Maric, Osijek'e geçen sezon transfer oldu ve bugüne kadar toplamda 71 maçta 31 gole imza attı.

Fenerbahçe için Mirko Maric iddiası!
Fenerbahçe için Mirko Maric iddiası!

Osijek formasıyla 2 de asist yapan Maric, kariyeri boyunca 234 maçta 73 gol 24 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe için Mirko Maric iddiası!
Fenerbahçe için Mirko Maric iddiası!

U17, U18 ve U19 yaş gruplarında Bosna Hersek milli takımında top koşturan Maric, U21'den itibaren ise Hırvatistan milli takımını seçti.

Fenerbahçe için Mirko Maric iddiası!
Fenerbahçe için Mirko Maric iddiası!

Hırvatistan U21 takımıyla 4 maçta 2 gol atan genç isim Hırvatistan milli takımının da 2 kez formasını giydi.

Fenerbahçe için Mirko Maric iddiası!
Fenerbahçe için Mirko Maric iddiası!

Mirko Maric bitime iki hafta kala Hırvatistan Ligi gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

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