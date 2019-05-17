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Fenerbahçe için Osijek'ten Mirko Maric iddiası!
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için bir iddia da Hırvat basınından geldi. Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Osijek forması giyen Mirko Maric ile yakından ilgilendiğini kaydetti
17 Mayıs 2019 Cuma 09:52 Güncelleme: 17.05.2019 09:56
Fenerbahçe için Mirko Maric iddiası!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe için Mirko Maric iddiası!
Fenerbahçe için Mirko Maric iddiası!
Fenerbahçe için Mirko Maric iddiası!
Fenerbahçe için Mirko Maric iddiası!
Fenerbahçe için Mirko Maric iddiası!
Mirko Maric bitime iki hafta kala Hırvatistan Ligi gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.
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