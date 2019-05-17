Fenerbahçe için Osijek'ten Mirko Maric iddiası!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için bir iddia da Hırvat basınından geldi. Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Osijek forması giyen Mirko Maric ile yakından ilgilendiğini kaydetti

17 Mayıs 2019 Cuma 09:52 Güncelleme: 17.05.2019 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





