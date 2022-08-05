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FENERBAHÇE HABERLERİ: Lincoln Henrique çılgınlığı! 25 milyon €...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde Çekya ekibi Slovacko'yu konuk etti. Baştan sona sarı lacivertli ekibin domine ettiği karşılaşmaya yeni transfer Lincoln Henrique damga vururken Fenerbahçe, zayıf rakibini 3-0 ile geçti ve turun kapısını araladı. Sosyal medyada da Sambacı yıldız ile ilgili flaş paylaşımlar yapıldı. İşte öne çıkan paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 05.08.2022 15:27 , Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 15:36
FENERBAHÇE HABERLERİ: Lincoln Henrique çılgınlığı! 25 milyon €...