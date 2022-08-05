Galeri Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Lincoln Henrique çılgınlığı! 25 milyon €...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Lincoln Henrique çılgınlığı! 25 milyon €...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde Çekya ekibi Slovacko'yu konuk etti. Baştan sona sarı lacivertli ekibin domine ettiği karşılaşmaya yeni transfer Lincoln Henrique damga vururken Fenerbahçe, zayıf rakibini 3-0 ile geçti ve turun kapısını araladı. Sosyal medyada da Sambacı yıldız ile ilgili flaş paylaşımlar yapıldı. İşte öne çıkan paylaşımlar...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Lincoln Henrique çılgınlığı! 25 milyon €...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Lincoln Henrique çılgınlığı! 25 milyon €...

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovacka'yı konuk eden Fenerbahçe, zayıf rakibi karşısında rahat bir oyun oynayarak 3-0 galip geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Lincoln Henrique çılgınlığı! 25 milyon €...

Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Emre Mor (17') ve Lincoln Henrique (45+2', 81') kaydetti.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Lincoln Henrique çılgınlığı! 25 milyon €...

İki futbolcu Fenerbahçe formasıyla ilk kez golle tanışırken, Emre Mor'un golünde asist yapan Lincoln Henrique iki jeneriklik gol atarak tribünlerdeki taraftarları mest etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Lincoln Henrique çılgınlığı! 25 milyon €...

Öte yandan, Çekya ekibi Slovacka, 48. dakikada Stanislav Hoffmann'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Lincoln Henrique çılgınlığı! 25 milyon €...

LINCOLN HENRIGUE DAMGA VURDU

Brezilyalı oyuncu, tartışmasız olarak karşılaşmanın yıldızıydı.

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