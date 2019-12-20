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Fenerbahçe haberi: Şok yenilgi sonrası bu da oldu! İlk kez...
Turkish Airlines Euroleague'de Fenerbahçe Beko sahasında Zenit'i konuk etti. Üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, mücadele öncesi son sırada bulunan rakibine 84-81 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko'da şok yenilgi sonrası taşlar yerinden oynarken Ülker Spors Salonu'nda şok bir olay yaşandı. İşte sarı-lacivertli takımda yaşanan o gelişme ve Fenerbahçe Beko taraftarının sosyal medyada gösterdiği tepkiler...
20 Aralık 2019 Cuma 00:00
Güncelleme: 20.12.2019 00:00
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Euroleague'de play-off hattının 2 maç gerisinde bulunan Fenerbahçe Beko, son yılların en kötü sezonunu geçiriyor...
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Avrupa'da zor günler geçiren Fenerbahçe Beko, Rus temsilcisi Zenit'i konuk etti.
THY Euroleague'deFenerbahçeBeko, son anları nefes kesen maçta Zenit'e 81-84 mağlup oldu ve 15. maçında 10. yenilgisini aldı.
Kötü gidişatını Zenit karşısında durduramayan sarı lacivertliler, son saniye üçlüğüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.
Maç sonunda oldukça üzgün görünen Fenerbahçe teknik direktörü Obradovic, ''Çok zor bir andayız şu an. Bir reaksiyon göstermemiz gerektiği belli bir şey.