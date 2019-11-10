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Fenerbahçe haberi: Comolli Yanal'ın prensi için harekete geçiyor!
Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 6 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek isteyen ve adı Aleksandar Kolarov, Dario Melnjak, İrfan Can Kahveci, Edin Visca ve Mahmut Tekdemir ile anılan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği isim ortaya çıktı. Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, Yanal'ın isteği üzerine transferde düğmeye basacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
10 Kasım 2019 Pazar 07:24
Güncelleme: 10.11.2019 07:24
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Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
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Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, ocak ayını da hareketli geçirmeyi planlıyor.
Başta sol bek bölgesi olmak üzere birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ara transfer döneminde kadroda görmek istediği isimleri yönetime bildirdi.
Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Beşiktaş'ın da istediği yıldız futbolcu için harekete geçti. İşte detaylar...
Transferde adı AleksandarKolarov, DarioMelnjak, İrfan Can Kahveci, Edin Visca ve Mahmut Tekdemir gibi isimlerle anılan Fenerbahçe'deYanal'ın yerli isimler arasında Emre Kılınç'ı da kadrosunda görmeyi planladığı öğrenildi.