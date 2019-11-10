Fenerbahçe haberi: Comolli Yanal'ın prensi için harekete geçiyor!

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 6 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek isteyen ve adı Aleksandar Kolarov, Dario Melnjak, İrfan Can Kahveci, Edin Visca ve Mahmut Tekdemir ile anılan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği isim ortaya çıktı. Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, Yanal'ın isteği üzerine transferde düğmeye basacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

10 Kasım 2019 Pazar 07:24 Güncelleme: 10.11.2019 07:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





