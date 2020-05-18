Fenerbahçe genç yıldız için dünya devleriyle yarışıyor!

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, genç yıldızı kadrosuna katabilmek için harekete geçmişti. Ancak Avrupa devleri Manchester City ve Borussia Dortmund'un da harete geçmesi üzerine sarı-lacivertli ekip, elini çabuk tutma kararı aldı. İşte detaylar...