Fenerbahçe genç yıldız için dünya devleriyle yarışıyor!
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, genç yıldızı kadrosuna katabilmek için harekete geçmişti. Ancak Avrupa devleri Manchester City ve Borussia Dortmund'un da harete geçmesi üzerine sarı-lacivertli ekip, elini çabuk tutma kararı aldı. İşte detaylar...
18 Mayıs 2020 Pazartesi 10:33
Güncelleme: 18.05.2020 10:33
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Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ikinci yarıda gösterdiği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışına neredeyse havlu attı.
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Üstünen yaşanan corona virüsü salgını kulüpte büyük maddi sıkıntılara yol açarken, sarı-lacivertli ekipte transfer planlamaları yön değiştirdi.
Yaşı geçmiş yıldız isimlere yüksek bonservis ve yüksek maaş ödemek istemeyen Sarı Kanaryalar'da takımı gençleştirme adına operasyon başladı.
RAVİL TAGİR'E KANCA!
Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da bu sezon forma şansı bulan 16 yaşındaki savunma oyuncusu Ravil Tagir'e talip olmuştu.
Genç yaşına rağmen Ümit Milli Takım forması giyen savunma oyuncusu Ravil Tagir için kaptan Emre Belözoğlu, Altınordulu kurmaylar ile temasa geçmişti.