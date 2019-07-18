Fenerbahçe futbol takımı 2019-20 sezonu forma tanıttı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe futbol takımı 2019-20 sezonu forma tanıttı

Fenerbahçe futbol takımı 2019-20 sezonu forma tanıttı

Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonu boyunca giyeceği, adidas tarafından hazırlanan formaların tanıtımı, 18 Temmuz Perşembe günü Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen özel bir davetle yapıldı. Fenerbahçe futbol takımı oyuncularının da ekip olarak katıldığı davet, Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi bir araya geldiği sezona başlangıç kutlaması çerçevesinde, enerji dolu bir konseptle gerçekleşti. Organizasyon öncesi futbolcular favori formalarını açıkladı. İşte organizasyondan detaylar...
18 Temmuz 2019 Perşembe 23:12 Güncelleme: 18.07.2019 23:49
Fenerbahçe futbol takımı 2019-20 sezonu forma tanıttı

Fenerbahçe futbol takımı 2019-20 sezonu formalarını düzenlediği bir organizasyonla tanıttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe futbol takımı 2019-20 sezonu forma tanıttı

Fenerbahçe'nin #BurasıKadıköy sloganı ile tanıtılan 2019-2020 sezonu formaları; Fenerbahçe'yi temsil eden, her bir dokusu ile "Sarı Lacivert"i ve Fenerbahçeliliği çağrıştıran Kadıköy ruhunu; Türkiye'nin, Anadolu'nun dört bir yanındaki Fenerbahçelilerle paylaşmayı ve milyonlarla buluşturmayı hedefliyor. #BurasıKadıköy sloganı, Fenerbahçe'nin, Saracoğlu'nda ve deplasmanlarda bu sezon camiasının sonsuz desteğiyle ortaya koyacağı iddia ve inancını da perçinliyor.

Fenerbahçe futbol takımı 2019-20 sezonu forma tanıttı

Fenerbahçe futbol takımlarının 2019-2020 sezonu formaları, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde Fenerium mağazaları, Fenerium e-ticaret sitesi www.fenerium.com, adidas yetkili satış noktaları ve shop.adidas.com.tr/fenerbahce adresi üzerinden Sarı-Lacivertli taraftarlar ile buluşuyor.

Fenerbahçe futbol takımı 2019-20 sezonu forma tanıttı

Fenerbahçe için hazırlanan formalar adidas'ın futbol modasını stadyumlardan sokaklara taşıdığı "Stadium to Street" konseptinde, taraftarın günlük hayata da rahatlıkla adapte edebileceği şekilde tasarlandı. Fenerbahçe'nin yetişkin formaları 249 TL, genç formaları 189 TL, çocuk forma şort ve çoraptan oluşan setler ise 239 TL'lik fiyatları ile satışta olacak.

Fenerbahçe futbol takımı 2019-20 sezonu forma tanıttı

EFSANE ÇUBUKLU FORMA

Fenerbahçe'nin tarihi ve vazgeçilmez forması olan Efsane Çubuklu Forma, 2019-2020 sezonunda yenilikçi yorumu ile Fenerbahçeli taraftarların beğenisine sunuldu. Futuristik bir yorum katılan ve adidas'ın ikonik simgesi üç bant ile detaylandırılan Efsane Çubuklu Forma'nın tanıtımını Fenerbahçeli futbolculardan Max Kruse yaptı. Efsane Çubuklu Forma, her sezon olduğu gibi 2019-2020 sezonunda da adidas'ın "DareToCreate" sloganı çerçevesinde Fenerbahçeli futbolcuların yaratıcılıklarını daha da üst seviyeye taşıyacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN