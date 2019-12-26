Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübüyle FIFA'lık oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübüyle FIFA'lık oldu!

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübüyle FIFA'lık oldu!

Fenerbahçe'nin 2018/19 sezonu yaz transfer döneminde Hollanda 2. Lig ekiplerinden NEC Nijmegen'den kadrosuna kattığı 20 yaşındaki yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübüyle FIFA'lık oldu. NEC Nijmegen İdari Direktörü Wilco van Schaik, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisinin kalan yarısını ödemediğini hatırlatarak FIFA'ya başvurduklarını açıkladı. İşte detaylar...

26 Aralık 2019 Perşembe 11:33 Güncelleme: 26.12.2019 12:00
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübüyle FIFA'lık oldu!

Bir radyo programına konuk olan Wilco van Schaik, Ferdi Kadıoğlu transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Schaik, sarı lacivertli kulübün ilk taksidi bir gün içerisinde yatırdığını ancak o günden sonra herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi.

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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübüyle FIFA'lık oldu!

FIFA' ya başvurduklarını ifade eden Wilco van Schaik, Fenerbahçe aleyhine sert cezai yaptırımlar alınmasını istediklerini açıkladı. Schaik ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun geri çağırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübüyle FIFA'lık oldu!

Wilco van Schaik'in Fenerbahçe ve Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yaptığı çok konuşulacak açıklamaların tamamı şu şekilde:

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübüyle FIFA'lık oldu!

"Fenerbahçe son zamanlarda büyük borçların altına giriyor. Geçen sezon küme düşmekten sonra anda kurtulup, bu yüzden bu sene Avrupa'ya gidemediler."

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübüyle FIFA'lık oldu!

"Böylesine işler Türk kulüplerinde daha fazla oluyor. Fenerbahçe gibi bir takım, ödemesi gereken parayı ödemiyor. Avukatlarımızla birlikte bu sorunu çözmeye çalışıyoruz."

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