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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübüyle FIFA'lık oldu!
Fenerbahçe'nin 2018/19 sezonu yaz transfer döneminde Hollanda 2. Lig ekiplerinden NEC Nijmegen'den kadrosuna kattığı 20 yaşındaki yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübüyle FIFA'lık oldu. NEC Nijmegen İdari Direktörü Wilco van Schaik, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisinin kalan yarısını ödemediğini hatırlatarak FIFA'ya başvurduklarını açıkladı. İşte detaylar...
26 Aralık 2019 Perşembe 11:33
Güncelleme: 26.12.2019 12:00
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Bir radyo programına konuk olan Wilco van Schaik, Ferdi Kadıoğlu transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Schaik, sarı lacivertli kulübün ilk taksidi bir gün içerisinde yatırdığını ancak o günden sonra herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi.
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FIFA' ya başvurduklarını ifade eden Wilco van Schaik, Fenerbahçe aleyhine sert cezai yaptırımlar alınmasını istediklerini açıkladı. Schaik ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun geri çağırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.
Wilco van Schaik'in Fenerbahçe ve Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yaptığı çok konuşulacak açıklamaların tamamı şu şekilde:
"Fenerbahçe son zamanlarda büyük borçların altına giriyor. Geçen sezon küme düşmekten sonra anda kurtulup, bu yüzden bu sene Avrupa'ya gidemediler."
"Böylesine işler Türk kulüplerinde daha fazla oluyor. Fenerbahçe gibi bir takım, ödemesi gereken parayı ödemiyor. Avukatlarımızla birlikte bu sorunu çözmeye çalışıyoruz."