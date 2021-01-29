Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe (FB) haberi: Transfer tarihi belli oldu! Ozan Tufan'a dev bonservis

Fenerbahçe (FB) haberi: Transfer tarihi belli oldu! Ozan Tufan'a dev bonservis

Ara transfer döneminde yaptığı transfer hamleleriyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak olan oyunculara çevrildi. Kadroda düşünülmeyen bazı isimlere veda edecek olan Kanarya'da Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Ozan Tufan ile ilgili flaş bir karar alındı. Vedat Muriqi ve Eljif Elmas'ın satışlarıyla mali anlamda rahat hareket alanı sağlayan sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunda da aynı yolu izleyecek. Sarı-lacivertli kurmaylar, performansıyla taraftarın sevgilisi konumunda olan başarılı orta saha oyuncusunun transfer tarihini de belirlendi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...