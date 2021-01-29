Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe (FB) haberi: Transfer tarihi belli oldu! Ozan Tufan'a dev bonservis

Fenerbahçe (FB) haberi: Transfer tarihi belli oldu! Ozan Tufan'a dev bonservis

Ara transfer döneminde yaptığı transfer hamleleriyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak olan oyunculara çevrildi. Kadroda düşünülmeyen bazı isimlere veda edecek olan Kanarya'da Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Ozan Tufan ile ilgili flaş bir karar alındı. Vedat Muriqi ve Eljif Elmas'ın satışlarıyla mali anlamda rahat hareket alanı sağlayan sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunda da aynı yolu izleyecek. Sarı-lacivertli kurmaylar, performansıyla taraftarın sevgilisi konumunda olan başarılı orta saha oyuncusunun transfer tarihini de belirlendi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe (FB) haberi: Transfer tarihi belli oldu! Ozan Tufan'a dev bonservis

Fenerbahçe FB haberi: Transfer tarihi belli oldu! Ozan Tufan'a dev bonservis

Fenerbahçe transferde nokta atışı yapaya devam ediyor. Kadrosuna Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel Osayi'yi katan sarı-lacivertliler çalışmalarını sürdürüyor. Takıma transfer olacakların yanı sıra ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe FB haberi: Transfer tarihi belli oldu! Ozan Tufan'a dev bonservis

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferle ilgili gelen soruya "Ayrılacak da olacak, gelecek de olacak. Zamanı gelince açıklarız." cevabını vermişti.

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Fenerbahçe FB haberi: Transfer tarihi belli oldu! Ozan Tufan'a dev bonservis

Nabil Dirar, Kemal Ademi, Lemos ve Papiss Cisse'yi satış listesine koyan sarı-lacivertlilerde flaş Ozan Tufan gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe FB haberi: Transfer tarihi belli oldu! Ozan Tufan'a dev bonservis

Temmuz ayından bu yana 21 transfer yapan Fenerbahçe, Eljif Elmas ve Vedat Muriqi'den sonra bir satış hamlesi daha yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe FB haberi: Transfer tarihi belli oldu! Ozan Tufan'a dev bonservis

FLAŞ OZAN TUFAN PLANI!
Eljif Elmas ve Vedat Muriqi transferinden toplam 33.5 milyon euro bonservis bedeli elde eden Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı da potansiyel satışa çevirmek istiyor ve bu planlama çerçevesinde de görüşmelerini sürdürüyor.

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