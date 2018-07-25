Fenerbahçe Evertondan Sandro Ramirezin peşinde! - Galeri - Fotomaç
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    GALERİ

    Fenerbahçe Everton'dan Sandro Ramirez'in peşinde!

    25 Temmuz 2018 Çarşamba, 00:59:11 Güncelleme: 01:01:05
    Fenerbahçe Everton'dan Sandro Ramirez'in peşinde!
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    Fenerbahçe Evertondan Sandro Ramirezin peşinde!

    Fenerbahçe için yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İngiltere'de yayın yapan Radio City Talk'tan Eliott Cuff, sarı-lacivertlilerin Everton'lı Sandro Ramirez'i kiralamak istediğini iddia etti.

    Fenerbahçe Everton'dan Sandro Ramirez'in peşinde!
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    Fenerbahçe Evertondan Sandro Ramirezin peşinde!

    Gelen teklifi 23 yaşındaki İspanyol forvete bizzat menajer Marco Silva'nın ilettiği belirtildi.

    Fenerbahçe Everton'dan Sandro Ramirez'in peşinde!
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    Fenerbahçe Evertondan Sandro Ramirezin peşinde!

    15 MAÇTA 1 GOL ATTI
    Cuff, Ramirez'in teklifi değerlendirmek için süre istediğini, Everton yönetiminin ise ilk hedefinin oyuncuyu satmak olduğunu belirtti.

    Fenerbahçe Everton'dan Sandro Ramirez'in peşinde!
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    Fenerbahçe Evertondan Sandro Ramirezin peşinde!

    Ramirez, devre arasında Sevilla'ya kiralanmıştı.

    Fenerbahçe Everton'dan Sandro Ramirez'in peşinde!
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    Fenerbahçe Evertondan Sandro Ramirezin peşinde!

    Cenk Tosun'un yedeği konumundaki oyuncu, Everton'da 15 maçta 1 gol atarken, kiralandığı Sevilla'da ise 18 karşılaşmada sıfır çekti.

    Fenerbahçe Everton'dan Sandro Ramirez'in peşinde!
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    Fenerbahçe Evertondan Sandro Ramirezin peşinde!

    ADA'DA DİP YAPTI!
    Everton'ın geçen sezon başında 6 milyon euro ödenerek Malaga'dan transfer ettiği Ramirez, beklentileri karşılayamadı.

    Fenerbahçe Everton'dan Sandro Ramirez'in peşinde!
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    • 7
    Fenerbahçe Evertondan Sandro Ramirezin peşinde!

    7 kez İspanya Milli Takımı forması giyen genç santrfor, Malaga'da ise 31 maçta 16 gol-5 asistle oynamıştı.

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