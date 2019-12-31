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31 Aralık 2019, Salı
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Fenerbahçe duvar örüyor! Savunmaya çifte takviye

Beşiktaş ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olduğunu bir kez daha ispatlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandırıldı. Süper Lig'de 17 karşılaşmada kalesinde 21 gol gören sarı-lacivertli ekip savunma transferine odaklanırken, iki oyuncunun transferinde sona yaklaşıldı. İşte detaylar...
31 Aralık 2019 Salı 07:42 Güncelleme: 31.12.2019 07:42
Fenerbahçe duvar örüyor! Savunmaya çifte takviye

Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor deplasmanında alınan kritik galibiyetle ilk devreyi 4. kapatan Fenerbahçe, transfere odaklandı. Sadık'ın sezonu kapatması, Zanka ve Adil Rami'nin de beklentilerin altında kalması ara transfer dönemi öncesi sarı-lacivertlileri harekete geçirdi.

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Fenerbahçe duvar örüyor! Savunmaya çifte takviye

RAMI YOLCU

Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu apoletiyle gelen ve genellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında rotasyon oyuncusu olarak tercih edilen Adil Rami'nin bu durumdan oldukça mutsuz olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe duvar örüyor! Savunmaya çifte takviye

Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe'in "Teknik direktörü tarafından yedeğe kaldırılan Adil Rami, Fenerbahçe'de başarılı olamıyor" başlığı ile verdiği özel haberde çarpıcı detaylar paylaşıldı.

Fenerbahçe duvar örüyor! Savunmaya çifte takviye

Rami'ye yakın kişilerin L'Equipe'e yaptığı konuşmada Fransız futbolcunun geleceğine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

Uzun zamandır süre almayı hazır bir vaziyette bekliyor. Yalnızca tek bir isteği var; o da yeniden sahada olmak. Az kullanıldığı için kafası karışık.

Fenerbahçe duvar örüyor! Savunmaya çifte takviye

Bu sözler, Rami'nin ara transferde takımdan ayrılabileceği iddialarını güçlendirdi. Öte yandan yine Fransız basını tarafından daha önce de gündeme getirilen bu iddia sportif direktör Comolli tarafından yalanlanmıştı.

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