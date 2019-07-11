Fenerbahçe dünya yıldızına teklif yaptı!

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler birçok yıldız ile temas halinde. Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ismi ön plana çıkmıştı. Bu transferi beklemeye alan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldıza teklif götürdü. İşte dev transfer harekatının detayları...
11 Temmuz 2019 Perşembe 01:37
Güncelleme: 11.07.2019 01:37
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Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
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Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden çalışmalarda sürpriz bir isim gündeme geldi.
Bir süredir orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldıza teklif yaptı.
Luiz Gustavo transferi üzerinde yoğunlaştığı öne sürülen sarı-lacivertlilerde transferin altında yatan gerçek ortaya çıktı.