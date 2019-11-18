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Fenerbahçe dünya yıldızı için düğmeye bastı! 3 yıllık imza
Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmezken devre arasında hamlelerini yapmaya hazırlanıyor. Buna göre düğmeye basan Fenerbahçeli kurmaylar dünya yıldızını 3 yıllığına kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
18 Kasım 2019 Pazartesi 07:27
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Fenerbahçe ocak ayı transfer döneminde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
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Süper Lig'de lider Sivasspor'un 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunan sarı-lacivertlilerde gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.
Yaz transfer döneminde transfer şov yapan Fenerbahçe aynı başarıyı devre arasında sürdürmek için hummalı bir çalışma içine girdi.
Aratransfer dönemi öncesi hareketli bir sürece giren Fenerbahçe'ye yeni bir isim daha önerildi. Çin'in Jiangsu Suning takımında forma giyen Alex Teixeira, menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere teklif edildi.