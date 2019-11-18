Fenerbahçe dünya yıldızı için düğmeye bastı! 3 yıllık imza

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmezken devre arasında hamlelerini yapmaya hazırlanıyor. Buna göre düğmeye basan Fenerbahçeli kurmaylar dünya yıldızını 3 yıllığına kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...