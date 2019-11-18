Fenerbahçe dünya yıldızı için düğmeye bastı! 3 yıllık imza - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe dünya yıldızı için düğmeye bastı! 3 yıllık imza

Fenerbahçe dünya yıldızı için düğmeye bastı! 3 yıllık imza

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmezken devre arasında hamlelerini yapmaya hazırlanıyor. Buna göre düğmeye basan Fenerbahçeli kurmaylar dünya yıldızını 3 yıllığına kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

18 Kasım 2019 Pazartesi 07:27
Fenerbahçe dünya yıldızı için düğmeye bastı! 3 yıllık imza

Fenerbahçe ocak ayı transfer döneminde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe dünya yıldızı için düğmeye bastı! 3 yıllık imza

Süper Lig'de lider Sivasspor'un 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunan sarı-lacivertlilerde gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe dünya yıldızı için düğmeye bastı! 3 yıllık imza

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe dünya yıldızı için düğmeye bastı! 3 yıllık imza

Yaz transfer döneminde transfer şov yapan Fenerbahçe aynı başarıyı devre arasında sürdürmek için hummalı bir çalışma içine girdi.

Fenerbahçe dünya yıldızı için düğmeye bastı! 3 yıllık imza

Ara transfer dönemi öncesi hareketli bir sürece giren Fenerbahçe'ye yeni bir isim daha önerildi. Çin'in Jiangsu Suning takımında forma giyen Alex Teixeira, menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere teklif edildi.

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