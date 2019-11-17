Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a büyük şok! Sezon sonunda...
Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve lider Sivasspor'un 1 puan gerisinde zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Yaklaşan ara transfer dönemi için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
17 Kasım 2019 Pazar 20:17
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yeni sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılarak kasasını doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, 11 hafta sonunda 20 puanla 2. sırada yer alıyor.
Kanarya, tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan bu sezon oynadığı futbolla taraftarının beğenisini kazansa da alınan beklenmedik mağlubiyetler ve gol pozisyonlarının cömertçe harcanması teknik heyeti düşündürüyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, teknik ekiple birlikte gol sorununa çare üretmek için çalışmalarını sürdürürken, tecrübeli teknik adamla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Sezon sonunda sezleşmesi sona erecek olan teknik direktör Ersun Yanal'a şu ana kadar yeni bir teklif iletilmediği öğrenildi.