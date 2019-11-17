Karar verildi! Fenerbahçe'den 2020 revizyonu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına son sürat devam eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Devre arasında takımda büyük bir revizyon yapmaya hazırlanan sarı-lacivertliler 6 isimle yollarını ayırmaya hazırlanırken 3 transfer bombasını patlarak transferde sükse yapmak istiyor. Yaz transfer sezonunda silbaştan bir kadro yapılanması içine giren Fenerbahçe'de devre arasında bunun bir benzeri yaşanacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonu ve 2020 revizyonundan detaylar... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
17 Kasım 2019 Pazar 19:51
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Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen Fenerbahçe transfer şov yapmaya hazırlanırken 6 isimle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
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Yaz transfer sezonunda nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler ocak ayı transfer döneminde şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu oluşturmak için kolları sıvadı.
Uzun bir süredir Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Kanarya, şampiyon olup hem bu hasreti dindirmek hem de Avrupa'da başarı sağlayacak kadronun temellerini atmak için çalışmalara başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar takımdaki eksik bölgeleri belirledi.
Buna göre yine transferin başında Fransız futbol adamı Damien Comolli olacak ve Yanal'ın üzerinde durduğu isimlere birer birer imza attıracak.