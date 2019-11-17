Karar verildi! Fenerbahçe'den 2020 revizyonu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına son sürat devam eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Devre arasında takımda büyük bir revizyon yapmaya hazırlanan sarı-lacivertliler 6 isimle yollarını ayırmaya hazırlanırken 3 transfer bombasını patlarak transferde sükse yapmak istiyor. Yaz transfer sezonunda silbaştan bir kadro yapılanması içine giren Fenerbahçe'de devre arasında bunun bir benzeri yaşanacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonu ve 2020 revizyonundan detaylar... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

17 Kasım 2019 Pazar 19:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





