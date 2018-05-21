Fenerbahçe defansına ilaç olacak! Marcano ve Ndiaye...
Daha önce menajeri ile temasa geçilen Stoke City'de forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Ndiaye'nin menajeri ile görüşme yapılmıştı. Şimdi ise kulübü Stoke City ile görüşülecek. Görüşme İngiltere'de gercekleşecek. Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye transferinde önemli bir avantajı var. O da takımı küme düştüğü taktirde bedelsiz kiralanabiliyor olması.
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