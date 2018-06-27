Fenerbahçe Clement Grenier için görüşmelere başladı!
Sağ ayağını raket gibi kullanan Fransız orta saha, frikik golleri ve uzaktan çektiği sert şutlarla nam salmış bir isim. Tekniğini zekasıyla birleştiren Grenier, ceza sahası içinde de sürpriz golcü kimliğiyle öne çıkıyor. Eğer gelirse oyun görüşüyle, yetenekleriyle Fenerbahçe orta sahasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.
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