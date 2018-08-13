Fenerbahçe Celticden Boyatayı istiyor. Boyata Kimdir?

Fenerbahçe Celtic'den Boyata'yı istiyor. Boyata Kimdir?
13 Ağustos 2018 Pazartesi, 15:24:51
Güncelleme: 15:31:03
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Fenerbahçe Celtic'den Boyata'yı istiyor. Boyata Kimdir?
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Sportif Direktörü Damien Comolli önderliğinde kadrosuna takviye yapmak için tam gaz uğraşan Fenerbahçe'nin, İskoçya ekiplerinden Celtic'in 27 yaşındaki Belçikalı stoperi için teklif yaptığı iddia edildi.
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Fenerbahçe Celtic'den Boyata'yı istiyor. Boyata Kimdir?
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Daily Mail'in haberine göre Fenerbahçe, Dedryck Boyata için kulübüne 7-8 milyon Sterlin aralığında bir teklif yapmasına rağmen İskoçya ekibinden red cevabı aldı.
Fenerbahçe Celtic'den Boyata'yı istiyor. Boyata Kimdir?
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Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Belçikalı stoper için Fenerbahçe, Fulham ve Olympiakos rekabet halinde ancak Celtic oyuncuyu bırakmak istemiyor.
Fenerbahçe Celtic'den Boyata'yı istiyor. Boyata Kimdir?
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SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR!
Tecrübeli stoperi menajeri Jacques Lichtenstein, Daily Mail'e yaptığı söyleşide; "Boyata için Fulham, Fenerbahçe ve Olympiakos'un 7-8 milyon Sterlin aralığında teklifleri olduğu doğru ama Celtic hepsini reddetti. Görünen o ki İskoçya kulübünün bu teklifleri reddedecek kadar mali gücü olmasına rağmen Dedryck'in sezon sonu bitecek sözleşmesini iyileştirme yaparak uzatmaya niyetleri yok." açıklamalarında bulundu.
Fenerbahçe Celtic'den Boyata'yı istiyor. Boyata Kimdir?
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?TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA KATILMIYOR
Celtic'in Kuzey İrlandalı çalıştırıcısı Brendan Rodgers da geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamalarla Boyata'nın durumunun karışık bir hal aldığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı; "Boyata, kulüpten izin almadığı halde takımla birlikte çalışmalar katılmıyor. Geçtiğimiz hafta menajeri randevu almadan benimle görüşmek için antreman sahasına geldi. Ona basınla görüşmem olduğu ve yarım saat beklemesi gerektiğini söyledim ancak döndüğümde yoktu." açıklamalarında bulundu.