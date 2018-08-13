Fenerbahçe Celticden Boyatayı istiyor. Boyata Kimdir?

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR!

Tecrübeli stoperi menajeri Jacques Lichtenstein, Daily Mail'e yaptığı söyleşide; "Boyata için Fulham, Fenerbahçe ve Olympiakos'un 7-8 milyon Sterlin aralığında teklifleri olduğu doğru ama Celtic hepsini reddetti. Görünen o ki İskoçya kulübünün bu teklifleri reddedecek kadar mali gücü olmasına rağmen Dedryck'in sezon sonu bitecek sözleşmesini iyileştirme yaparak uzatmaya niyetleri yok." açıklamalarında bulundu.