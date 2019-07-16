Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Rodrigues yedek kalabilir... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Rodrigues yedek kalabilir...

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Rodrigues yedek kalabilir...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Avrupa basınından da ilgi büyük. Alman Bild'in iddiasına göre Fenerbahçe bir yıldızın transferini daha bitirme noktasına geldi. Sarı-Lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılan yıldız kanat oyuncusu, Garry Rodrigues'i yedek bırakabilir...
16 Temmuz 2019 Salı 12:11
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Rodrigues yedek kalabilir...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Rodrigues yedek kalabilir...

Transferin en hızlı takımı konumundaki Fenerbahçe, bir transferi daha bitirmek üzere...

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Rodrigues yedek kalabilir...

Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan sarı-lacivertliler takımı baştan sona yenilerken alternatifli bir kadro oluşturuyor.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Rodrigues yedek kalabilir...

Teknik direktör Ersun Yanal, kanatlarda Rodrigues ve Moses'ı düşünürken bu ikili ile rekabet edebilecek düzeyde iki isim istemişti.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Rodrigues yedek kalabilir...

Sarı-lacivertli yöneticiler bu doğrultuda Türkiye'den Deniz Türüç'e teklif götürmüş ve prensip anlaşması sağlanmıştı.

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