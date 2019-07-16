Haberler
Galeri
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Rodrigues yedek kalabilir...
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Rodrigues yedek kalabilir...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Avrupa basınından da ilgi büyük. Alman Bild'in iddiasına göre Fenerbahçe bir yıldızın transferini daha bitirme noktasına geldi. Sarı-Lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılan yıldız kanat oyuncusu, Garry Rodrigues'i yedek bırakabilir...
16 Temmuz 2019 Salı 12:11
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transferin en hızlı takımı konumundaki Fenerbahçe, bir transferi daha bitirmek üzere...
Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan sarı-lacivertliler takımı baştan sona yenilerken alternatifli bir kadro oluşturuyor.
Teknik direktör Ersun Yanal, kanatlarda Rodrigues ve Moses'ı düşünürken bu ikili ile rekabet edebilecek düzeyde iki isim istemişti.
Sarı-lacivertli yöneticiler bu doğrultuda Türkiye'den Deniz Türüç'e teklif götürmüş ve prensip anlaşması sağlanmıştı.