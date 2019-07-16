Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Rodrigues yedek kalabilir...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Avrupa basınından da ilgi büyük. Alman Bild'in iddiasına göre Fenerbahçe bir yıldızın transferini daha bitirme noktasına geldi. Sarı-Lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılan yıldız kanat oyuncusu, Garry Rodrigues'i yedek bırakabilir...

16 Temmuz 2019 Salı 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





