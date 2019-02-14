Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Nagatomo örneği! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Nagatomo örneği!
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yapılan hakem hatalarına ilişkin basın toplantısı düzenliyor. İşte Koç'un açıklamaları;
14 Şubat 2019 Perşembe 12:31
Güncelleme: 14.02.2019 12:37
Ali Koç:
Sevgililer Günü'nde sevdiğimiz yerlerden birindeyiz. Göstericeklerimizi objektif ve samimi duygularla izlemenizi rica ederim.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Görüntülü sunum gerçekleştirildi...
"Fenerbahçe'nin hazırladığı video sunumda ilk olarak Cüneyt Çakır'ın yönettiği Bursaspor maçından görüntülere yer verildi."
Kayserispor maçında, Soldado ve Tolgay'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonlarla ilgili;
Ali Koç: Gözleriyle Soldado'yu izleyerek tahrik etti. Daha sonra kırmızı kartını çıkarttı.
Bu maçın sonunda Tolgay, koridorda kart gördü. Hakem onu mu takip etti, bilmiyorum.
Bu maçı Mensah'ın kartsız bitirmesi inanılacak gibi değil.