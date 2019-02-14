Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Nagatomo örneği! - Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Nagatomo örneği!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yapılan hakem hatalarına ilişkin basın toplantısı düzenliyor. İşte Koç'un açıklamaları;
14 Şubat 2019 Perşembe 12:31 Güncelleme: 14.02.2019 12:37
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Nagatomo örneği!

Ali Koç:

Sevgililer Günü'nde sevdiğimiz yerlerden birindeyiz. Göstericeklerimizi objektif ve samimi duygularla izlemenizi rica ederim.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Nagatomo örneği!

Görüntülü sunum gerçekleştirildi...

"Fenerbahçe'nin hazırladığı video sunumda ilk olarak Cüneyt Çakır'ın yönettiği Bursaspor maçından görüntülere yer verildi."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Nagatomo örneği!

Kayserispor maçında, Soldado ve Tolgay'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonlarla ilgili;

Ali Koç: Gözleriyle Soldado'yu izleyerek tahrik etti. Daha sonra kırmızı kartını çıkarttı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Nagatomo örneği!

Bu maçın sonunda Tolgay, koridorda kart gördü. Hakem onu mu takip etti, bilmiyorum.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Nagatomo örneği!

Bu maçı Mensah'ın kartsız bitirmesi inanılacak gibi değil.

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