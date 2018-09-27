Fenerbahçe Andre Ayewin tapusunu alacak!

Fenerbahçe performansından memnun kaldığı Andre Ayew'in tapusunu almaya hazırlanıyor.
27 Eylül 2018 Perşembe, 08:15:27
Güncelleme: 08:17:11
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Fenerbahçe Andre Ayew'in tapusunu alacak!
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Fenerbahçe Ayew'den memnun kaldı. Sarı-Lacivertliler, sezon başında Swansea'dan 1.2 milyon euro kiralama bedeli karşılığında kadroya kattığı Ayew'in bonservisini almayı hedefliyor.
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Fenerbahçe Andre Ayew'in tapusunu alacak!
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Ancak satışta belirlenen satın alma opsiyonu ise tam 12 milyon euro. Fenerbahçe'nin böyle bir parayı vermesi ise çok zor. Devre arasında İngiliz ekibinin yöneticileriyle tekrar masaya oturulacak ve pazarlık süreci başlayacak.
Fenerbahçe Andre Ayew'in tapusunu alacak!
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COMOLLİ 'ZOR' GÖRMÜŞTÜ
Sportif Direktör Damien Comolli, Ayew için 12 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapamayacaklarını da daha önce belirtmişti. Ancak Ganalı oyuncunun kısa sürede takıma uyum sağlaması ve gösterdiği performans gelecek için umut verdi.
Fenerbahçe Andre Ayew'in tapusunu alacak!
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28 yaşındaki Ganalı yıldız da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adeta F.Bahçe'de devam etmek istediğinin sinyallerini veriyor. Andre Ayew, F.Bahçe taraftarının gösterdiği ilgiden oldukça memnun.
Fenerbahçe Andre Ayew'in tapusunu alacak!
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EN VERİMLİSİ AYEW OLDU
Göztepe ve Yeni Malatya maçlarında performansıyla kuşku yaratan Ayew, Kayseri maçıyla form yakaladı.