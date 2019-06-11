Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bütün mevkilere oyuncu bakarken 2 futbolcunun transferinde sona gelindi. İşte transfer harekatının detayları...
11 Haziran 2019 Salı 19:29
Güncelleme: 11.06.2019 19:30
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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.
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Transfer çalışmalarına Damien Comolli önderliğinde devam eden Fenerbehçe birçok oyuncu ile temas halinde.
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen sarı lacivertli kurmaylar ince eleyip sık dokuyor.
Bütün mevkilere oyuncu bakan sarı-lacivertliler ilk olarak İranlı forvet Allahyar ile anlaşma sağlamıştı.
İkinci olarak Kolombiya U20 takımında forma giyen Dari'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, bombaları ard arda patlatmaya hazırlanıyor.