Fenerbahçe 10 numarasına kavuşuyor!

Fenerbahçe'de son dakika transfer hareketliliği yaşanıyor. Efsane futbolcuları Alex de Souza'dan sonra 10 numaralı formayı giyen isimlerden bekleneni alamayan Fenerbahçe, yeni 10 numarasına kavuşuyor. Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyecek bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Transfer çalışmalarına Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam eden Fenerbahçe yıldız ismi kadrosuna katmaya artık çok yakın. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

21 Haziran 2019 Cuma 19:24 Güncelleme: 22.06.2019 01:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





