Ezeli rakipler karşı karşıya... Mert Çetin savaşı!
Savunmaya en az 2 takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ısrarcı olduğu milli futbolcu için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Mert Çetin'le ilgili temaslara başlayıp, 2024 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Roma'nın kapısını çaldı. İşte detaylar...
15 Mayıs 2020 Cuma 06:42
Güncelleme: 15.05.2020 06:42
Gelecek sezon birçok bölgeye transfer yapmayı ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, gözünü Mert Çetin'e dikti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yanal'ın takımı çalıştırdığı dönemde de gündeme gelmesine rağmen İtalyan ekibi Roma'ya imza atan genç stoper için bir kez daha harekete geçti.
Ezeli rakibi Galatasaray'ın da ısrarcı olduğu 23 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda somut adımlar atan Kanarya, Roma'nın kapısını çaldı.
Fenerbahçe, İtalyanlar ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mert için kiralama yöntemine gidecek.
Fenerbahçe, Roma'nın sezon başında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.