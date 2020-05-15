Haberler Galeri Ezeli rakipler karşı karşıya... Mert Çetin savaşı!

Ezeli rakipler karşı karşıya... Mert Çetin savaşı!

Savunmaya en az 2 takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ısrarcı olduğu milli futbolcu için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Mert Çetin'le ilgili temaslara başlayıp, 2024 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Roma'nın kapısını çaldı. İşte detaylar...

15 Mayıs 2020 Cuma 06:42 Güncelleme: 15.05.2020 06:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





