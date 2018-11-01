Erwin Koeman için flaş iddia!

Dönemin sarı kırmızılı yönetimi, esasında altyapı için getirdiği Hollandalı antrenörü, önce 'geçici' olarak teknik direktörlük koltuğuna oturtmuş, daha sonra takımın başarılı sonuçlar alması ve camianın da kabul etmesi üzerine 'kalıcı' olarak sözleşme imzalamıştı.