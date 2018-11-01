Erwin Koeman için flaş iddia! - Galeri - Fotomaç
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Erwin Koeman için flaş iddia!

    Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinde takımın başında olacak Erwin Koeman için flaş bir iddia geldi
    1 Kasım 2018 Perşembe, 10:31:40 Güncelleme: 10:43:44
    Erwin Koeman için flaş iddia!

    Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, teknik direktörlük konusunda yönetim kurulunun düşünceleri yavaş yavaş netleşiyor.

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    Erwin Koeman için flaş iddia!

    Bu konuda birçok alternatif üreten sarı lacivertlilerde gündeme gelen formüllerden biri G.Saray'ın 2016'da uyguladığı Riekerink modeli.

    Erwin Koeman için flaş iddia!

    Dönemin sarı kırmızılı yönetimi, esasında altyapı için getirdiği Hollandalı antrenörü, önce 'geçici' olarak teknik direktörlük koltuğuna oturtmuş, daha sonra takımın başarılı sonuçlar alması ve camianın da kabul etmesi üzerine 'kalıcı' olarak sözleşme imzalamıştı.

    Erwin Koeman için flaş iddia!

    Bir süre Erwin Koeman ile devam etmeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi, takımın göstereceği performansa göre sezonu bu hocayla da tamamlayabilir.

    Erwin Koeman için flaş iddia!

    Olumsuz bir durum olursa ilerleyen haftalarda yeni bir çözüm düşünülecek. Ancak ağır basan düşünce; şu aşamada bir teknik adamla uzun vadeli sözleşme yapmamak.

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