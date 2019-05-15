Ersun Yanal'ın transferdeki gözdesi Fenerbahçe'ye!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Ersun Yanal, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Deneyimli teknik adam 47 maçta 29 gol 11 asistlik performans sergileyen futbolcuyu takımında görmeyi istiyor.
15 Mayıs 2019 Çarşamba 19:15
Güncelleme: 16.05.2019 06:52
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala transfer çalışmlarına hız verdi.
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Bu sezon Slimani ile Frey'den beklenen performansı alamayan sarı-lacivertliler bu oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı.
Yeni sezonda takıma 2 tane kaliteli golcü katmak isteyen Ersun Yanal'ın transferdeki gözdeleri belli oldu.
İşte detaylar...
İLK HEDEF MURİÇ Kanarya ilk olarak bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla harikalar yaratan Vedat Muriç'i transfer etmek istiyor.