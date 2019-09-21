Ersun Yanal'dan Muriç'e uyarı! 'Burası Fenerbahçe' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ersun Yanal'dan Muriç'e uyarı! "Burası Fenerbahçe"

Ersun Yanal'dan Muriç'e uyarı! "Burası Fenerbahçe"

Geçtiğimiz sezon oldukça kötü bir grafik sergileyen Fenerbahçe, bu sezona iddialı bir giriş yaptı ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline geldi. Sezon başında kadrosunu oldukça kaliteli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de, yeni transferlerin performansı da teknik heyetin yüzünü güldürdü. Özellikle Vedat Muriç'ten oldukça memnun olan Ersun Yanal, Kosovalı golcünün hedefini öğrenince oldukça şaşırdı ve yıldız ismi uyardı...
21 Eylül 2019 Cumartesi 10:52
Ersun Yanal'dan Muriç'e uyarı! Burası Fenerbahçe

Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de, yeni transferlerin performansı teknik heyeti sevindirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanal'dan Muriç'e uyarı! Burası Fenerbahçe

Sarı-Lacivertliler, sezon başında kadrosunu Altay Bayındır, Zanka, Rami, Gustavo, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Kruse, Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç gibi isimlerle kuvvetlendirmişti.

Ersun Yanal'dan Muriç'e uyarı! Burası Fenerbahçe

Fenerbahçe, Altay, Emre, Kruse ve Vedat'tan beklenenin üstünde performans aldı.

Ersun Yanal'dan Muriç'e uyarı! Burası Fenerbahçe

Genç file bekçisi takımın hücuma çıkışlarında ayağa paslarıyla büyük katkı sağlarken, Emre Belözoğlu liderliğinin yanında saha içi organizasyonları ve skor katkısıyla da dikkat çekti.

Ersun Yanal'dan Muriç'e uyarı! Burası Fenerbahçe

Bedelsiz olarak transfer edilen Kruse de, hücum bölgesinde attığı paslarla takım arkadaşlarını her maç kaleci ile karşı karşıya kaldırmayı başardı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN