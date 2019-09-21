Ersun Yanal'dan Muriç'e uyarı! "Burası Fenerbahçe"

Geçtiğimiz sezon oldukça kötü bir grafik sergileyen Fenerbahçe, bu sezona iddialı bir giriş yaptı ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline geldi. Sezon başında kadrosunu oldukça kaliteli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de, yeni transferlerin performansı da teknik heyetin yüzünü güldürdü. Özellikle Vedat Muriç'ten oldukça memnun olan Ersun Yanal, Kosovalı golcünün hedefini öğrenince oldukça şaşırdı ve yıldız ismi uyardı...

21 Eylül 2019 Cumartesi 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





