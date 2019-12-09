Ersun Yanal transferde yönetimden bunu istedi!

Takvim'de yer alan habere göre, tecrübeli teknik adam, "Vedat Muriç yokken zorlandığımızı gördüm. Forvette Vedat için güçlü bir alternatife ihtiyacım var. Stoperde de Adil Rami ve Zanka tam olarak istediği düzeyde değil. Bu bölge için de takviye yapılması yararlı olur. Öncelikli takviyeler bu bölgelere olmalı" dedi.