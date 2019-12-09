Ersun Yanal transferde yönetimden bunu istedi!

Süper Lig'de iç sahada oynadığı maçlarda oldukça başarılı sonuçlara imza atan Fenerbahçe, deplasmanlarda ise aynı grafiği çizememişti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ise yönetimle yaptığı toplantıda ocak ayında transfer istediği öncelikli iki mevkiyi açıkladı. İşte detaylar...
9 Aralık 2019 Pazartesi 08:37
Güncelleme: 09.12.2019 08:37
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Süper Lig'de iyi bir sezon başlangıcına imza atan ancak daha sonra deplasmanlarda yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzen Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini bekliyor.
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Sarı-lacivertli takım bilindiği gibi ligde son olarak sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni5-2'lik skorla yenmiş ancak yenilen goller defans için alarm vermişti.
Süper Lig'in ilk yarısının bitmesine 3 hafta kala Fenerbahçe, ara transfer dönemi için atağa kalkmaya hazırlanıyor...
Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, transfere ihtiyacı olan bölgeleri belirledi ve bu isteklerini yönetime de yapılan toplantıda iletti.
Takvim'de yer alan habere göre, tecrübeli teknik adam, "Vedat Muriç yokken zorlandığımızı gördüm. Forvette Vedat için güçlü bir alternatife ihtiyacım var. Stoperde de Adil Rami ve Zanka tam olarak istediği düzeyde değil. Bu bölge için de takviye yapılması yararlı olur. Öncelikli takviyeler bu bölgelere olmalı" dedi.