Çok sayıda Fenerbahçe taraftarının ısrarla takımın başında görmek istediğini dile getirdiği deneyimli teknik adam Ersun Yanal, İstanbul'a geldi.
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Ersun Yanal İstanbul’a geldi
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Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından adının bulunduğu tezahüratlar tribünlerde söylenen Ersun Yanal, Dalaman'dan kalkan uçakla saat 17.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.
Ersun Yanal İstanbul’a geldi
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Bir süredir takım çalıştırmayan tecrübeli çalıştırıcı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kendisini bekleyen araç ile havalimanından ayrıldı