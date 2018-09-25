Ersun Yanal İstanbul’a geldi - Galeri - Fotomaç
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Ersun Yanal İstanbul’a geldi

    25 Eylül 2018 Salı, 18:29:00 Güncelleme: 18:29:06
    Ersun Yanal İstanbul’a geldi
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    Ersun Yanal İstanbul’a geldi

    Çok sayıda Fenerbahçe taraftarının ısrarla takımın başında görmek istediğini dile getirdiği deneyimli teknik adam Ersun Yanal, İstanbul'a geldi.

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    Ersun Yanal İstanbul’a geldi
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    Ersun Yanal İstanbul’a geldi

    Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından adının bulunduğu tezahüratlar tribünlerde söylenen Ersun Yanal, Dalaman'dan kalkan uçakla saat 17.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.

    Ersun Yanal İstanbul’a geldi
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    Ersun Yanal İstanbul’a geldi

    Bir süredir takım çalıştırmayan tecrübeli çalıştırıcı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kendisini bekleyen araç ile havalimanından ayrıldı

    Ersun Yanal İstanbul’a geldi
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    Ersun Yanal İstanbul’a geldi
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