Erol Bulut'tan corona kararı! 11'de o isimlere şans verecek
Son dakika haberleri | Süper Lig'in 15. haftasını bay geçen ve 5. sıraya gerileyen Fenerbahçe'de gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Sakat oyuncuların tamamının yetişeceği maç öncesi Kanarya, 3 ismin corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla şok yaşadı. Teknik direktör Erol Bulut, bu isimlerin yerine şans vereceği oyuncuları belirledi. İşte Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi yaşanan son gelişmeler ve muhtemel ilk 11...
30 Aralık 2020 Çarşamba 10:28, Güncelleme 30.12.2020 10:31
Erol Bulut'tan corona kararı! 11'de o isimlere şans verecek