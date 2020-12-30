Galeri Fenerbahçe Erol Bulut'tan corona kararı! 11'de o isimlere şans verecek

Erol Bulut'tan corona kararı! 11'de o isimlere şans verecek

Son dakika haberleri | Süper Lig'in 15. haftasını bay geçen ve 5. sıraya gerileyen Fenerbahçe'de gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Sakat oyuncuların tamamının yetişeceği maç öncesi Kanarya, 3 ismin corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla şok yaşadı. Teknik direktör Erol Bulut, bu isimlerin yerine şans vereceği oyuncuları belirledi. İşte Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi yaşanan son gelişmeler ve muhtemel ilk 11...

Erol Bulut'tan corona kararı! 11'de o isimlere şans verecek

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