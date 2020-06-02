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Erol Bulut Fenerbahçe isteğini resmen açıkladı!
Teknik direktör arayışlarına devam eden Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Alanyaspor'la sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Erol Bulut ismi öne çıkmıştı. 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takım hakkında son derece önemli açıklamalarda bulundu. Taraftarın takımın başında görmek istediği Erol Bulut'un bu sözleri Fenerbahçe isteğini açıkça ortaya koydu. İşte gündem yaratan o açıklamalar...
2 Haziran 2020 Salı 13:06 Güncelleme: 02.06.2020 13:15
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FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GEÇİYOR MU?
Erol Bulut: Burada karar verecek olan merci Fenerbahçe yönetimi ve başkanıdır. Nasıl bir profilde teknik direktör takımın başında istiyorlar, onunla nasıl çalışmak istiyorlar, hangi şartlarda çalışmak istiyorlar ve yeni sezonda nasıl bir yol izleyecekler? Ona da Fenerbahçe yönetimi karar verecek.
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