Erol Bulut Fenerbahçe isteğini resmen açıkladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
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Erol Bulut Fenerbahçe isteğini resmen açıkladı!

Teknik direktör arayışlarına devam eden Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Alanyaspor'la sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Erol Bulut ismi öne çıkmıştı. 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takım hakkında son derece önemli açıklamalarda bulundu. Taraftarın takımın başında görmek istediği Erol Bulut'un bu sözleri Fenerbahçe isteğini açıkça ortaya koydu. İşte gündem yaratan o açıklamalar...
2 Haziran 2020 Salı 13:06 Güncelleme: 02.06.2020 13:15
Erol Bulut Fenerbahçe isteğini resmen açıkladı!

Fenerbahçe'nin teknik adam adayları arasında yer alan Erol Bulut gemileri yaktı.

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Erol Bulut Fenerbahçe isteğini resmen açıkladı!

Bir süredir hoca arayışlarında olan sarı-lacivertlilerde Nenad Bjelica ve Erol Bulut isimleri ön plana çıkmıştı.

Erol Bulut Fenerbahçe isteğini resmen açıkladı!

İki teknik adamla da temaslarını sürdüren Fenerbahçe yönetiminin kararını hangi yönde kullanacağı merak edilirken flaş bir gelişme yaşandı.

Erol Bulut Fenerbahçe isteğini resmen açıkladı!

Sezon sonu Alanyaspor'la olan sözleşmesi sona erecek olan Erol Bulut, internet ortamında yayın yapan bir TV kanalına yaptığı açıklamada Fenerbahçe isteğini apaçık ortaya koydu.

Erol Bulut Fenerbahçe isteğini resmen açıkladı!

FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GEÇİYOR MU?

Erol Bulut: Burada karar verecek olan merci Fenerbahçe yönetimi ve başkanıdır. Nasıl bir profilde teknik direktör takımın başında istiyorlar, onunla nasıl çalışmak istiyorlar, hangi şartlarda çalışmak istiyorlar ve yeni sezonda nasıl bir yol izleyecekler? Ona da Fenerbahçe yönetimi karar verecek.

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