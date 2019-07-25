Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin Alman ekibi Wolfsburg ile oynadığı hazırlık maçında olumlu sinyaller verdiğini belirten Emre Belözoğlu, "Sezonu bizden önce açmış ve daha çok maç oynamış bir takım olmasına rağmen biz de hazır bir görüntü verdik. Ne kadar olumlu ya da olumsuz olsun, hazırlık maçlarını hiçbir zaman bir ölçü olarak kabul etmiyorum. Bizim burada ortaya koyduğumuz kazanma isteği, kaybetmeme isteğinin olması önemli. Bunu oturtmaya çalışıyoruz. Hocamız buna çok vurgu yapıyor. Kaybetmekten korkan değil, kazanmaktan keyif alan bir takım oluşturmak istiyoruz.