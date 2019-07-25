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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu önemli açıklamalarda bulundu. 4 yıl aradan sonra yuvasına döndüğünü ifade eden tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli kulüple ilgili itiraflarda bulundu. İşte detaylar...
25 Temmuz 2019 Perşembe 14:38
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'ye 4 yıl sonra geri dönen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takıma şampiyonluk kazanmak için geri geldiğini söyledi. Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımdaki ilk özel röportajını verdi.

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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin Avusturya kampında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan 38 yaşındaki futbolcu, hazırlık süreciyle ilgili olarak, "Topuk Yaylası'nda ilk etap çalışmalarımızı tamamladık, ben de takımla beraber son 3 güne katıldım. Orada takımla daha çok adaptasyon antrenmanları yaptım. Burada biraz daha yoğun çalışıyorum. Sonuçta Ersun Hoca'nın sezon başı kampları hemen hemen herkesin bildiği gibi sert geçiyor. Sadece biraz burada hava şartları beklenenin üstünde sıcaklıkta devam ettiğinden onun sıkıntısını yaşıyoruz.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!

Onun dışında eğlenceli, iyi bir ortamamız var, eğlenirken iyi çalışan bir grubumuz var. Burada oynayacağımız son hazırlık maçıyla bu etabı da tamamlayacağız. Ligin ilk maçına kadar önümüzde 3 haftalık bir süre var. İnşallah en hazır şekilde o maça çıkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin Alman ekibi Wolfsburg ile oynadığı hazırlık maçında olumlu sinyaller verdiğini belirten Emre Belözoğlu, "Sezonu bizden önce açmış ve daha çok maç oynamış bir takım olmasına rağmen biz de hazır bir görüntü verdik. Ne kadar olumlu ya da olumsuz olsun, hazırlık maçlarını hiçbir zaman bir ölçü olarak kabul etmiyorum. Bizim burada ortaya koyduğumuz kazanma isteği, kaybetmeme isteğinin olması önemli. Bunu oturtmaya çalışıyoruz. Hocamız buna çok vurgu yapıyor. Kaybetmekten korkan değil, kazanmaktan keyif alan bir takım oluşturmak istiyoruz.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!

Özellikle sezon başı kamplarında Alman takımlarıyla oynamak bazı sıkıntılı sonuçlar çıkarabiliyor. Çünkü onlar fizik olarak diğer liglerdeki takımlara göre çok daha hazır olabiliyorlar. Maçın bazı bölümlerinde beklenenden daha iyi performans ortaya koyduk ama çok daha iyi oynayacağımız, iyi sonuçlar alacağımız karşılaşmalar da olacak." şeklinde konuştu.

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