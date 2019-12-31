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Emre Belözoğlu takım arkadaşını yorumladı: Çok enteresan bir oyuncu
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ligin ikinci yarısıyla ilgili değerlendirmelerini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin deneyimli kaptanı ayrıca takım arkadaşıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...
31 Aralık 2019 Salı 08:01
Güncelleme: 31.12.2019 08:01
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Fenerbahçe'nin emektar kaptanı Emre Belözoğlu, Süper Lig'de oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından gazetecilerle yaptığı sohbette ilk yarıyı değerlendirdi.
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Puan anlamında ilk yarının kendileri açısından iyi geçmediğini (31 puan) belirten 39 yaşındaki yıldız, oyun olarak ise zaman zaman istenen seviyeye çıktıklarını, zaman zaman bu seviyenin altında kaldıklarını ifade etti.
Takımın ilk yarıyı daha iyi yerde noktalaması gerektiğinin altını çizen Emre, "İkinci yarıda ilk yarıda yaptığımız hataları yapmazsak, ligi şampiyon tamamlayabileceğimize inanıyorum. Deplasman performansımız daha iyi olmalı. İnşallah ÇaykurRizespor maçı dış sahada kazanacağımız maçların ilki olur ve bunu bir seri haline getirebiliriz" dedi.
Emre, Jailson'unÇaykurRizespor'a attığı golü şampiyonluk habercisi olarak yorumladı. Brezilyalı yıldız hakkında da konuşan deneyimli kaptan, şu ifadeleri kullandı:
Jailson gerçekten çok enteresan bir oyuncu. Farklı bölgelerde görev yapabiliyor. Değişik bir yeteneği var. Çok güzel bir gol attı. Kendisini özel olarak da tebrik ettim. Galibiyeti getiren gol oldu.