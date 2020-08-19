Emre Belözoğlu istiyordu! Barcelona rakip oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Emre Belözoğlu istiyordu! Barcelona rakip oldu

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine genç bir yıldızı dahil etmişti. Sarı-lacivertli takımda sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği isme Barcelona da talip oldu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:05
Emre Belözoğlu istiyordu! Barcelona rakip oldu

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

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Emre Belözoğlu istiyordu! Barcelona rakip oldu

Transfer döneminin hareketli takımlarından olan sarı-lacivertliler kadrosuna Mert Hakan, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Novak ve Mame Thiam gibi isimleri dahil etmişti.

Emre Belözoğlu istiyordu! Barcelona rakip oldu

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği isimden kötü haber geldi. İspanyol devi Barcelona da aynı oyuncuya talip oldu. İşte detaylar...

Emre Belözoğlu istiyordu! Barcelona rakip oldu

France Football'da yer alan habere göre Katalan ekibi, Nice'ten ayrıldığından beri kulüpsüz olan genç defans oyuncusu Malang Sarr'ı kadrosuna katmak istiyor.

Emre Belözoğlu istiyordu! Barcelona rakip oldu

Barcelona'nın oyuncuyu direkt ilk 11'de oynatma fikri olduğu ifade edilirken, Fransız yıldızın İngiliz ekiplerinin de radarında olduğu bildirildi.

Emre Belözoğlu istiyordu! Barcelona rakip oldu

Sarr'ın yeni adresinin önümüzdeki haftalarda netleşeceği aktarılırken, genç yıldız geride bıraktığımız sezon çıktığı 20 maçta 1 gol kaydetti.

Emre Belözoğlu istiyordu! Barcelona rakip oldu
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