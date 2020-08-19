Emre Belözoğlu istiyordu! Barcelona rakip oldu

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine genç bir yıldızı dahil etmişti. Sarı-lacivertli takımda sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği isme Barcelona da talip oldu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)