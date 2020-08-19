Emre Belözoğlu istiyordu! Barcelona rakip oldu

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine genç bir yıldızı dahil etmişti. Sarı-lacivertli takımda sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği isme Barcelona da talip oldu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:05
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Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.
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Transfer döneminin hareketli takımlarından olan sarı-lacivertliler kadrosuna Mert Hakan, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Novak ve Mame Thiam gibi isimleri dahil etmişti.
Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği isimden kötü haber geldi. İspanyol devi Barcelona da aynı oyuncuya talip oldu. İşte detaylar...
France Football'da yer alan habere göre Katalan ekibi, Nice'ten ayrıldığından beri kulüpsüz olan genç defans oyuncusu Malang Sarr'ı kadrosuna katmak istiyor.
Barcelona'nın oyuncuyu direkt ilk 11'de oynatma fikri olduğu ifade edilirken, Fransız yıldızın İngiliz ekiplerinin de radarında olduğu bildirildi.
Sarr'ın yeni adresinin önümüzdeki haftalarda netleşeceği aktarılırken, genç yıldız geride bıraktığımız sezon çıktığı 20 maçta 1 gol kaydetti.