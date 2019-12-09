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Emre Belözoğlu anlattı: Kaçırdığım penaltıdan sonra beni aradı ve...
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor deplasmanında kullandığı penaltı atışını gole çevirememiş, Gençlerbirliği maçında ise kaçırdığı gol sonrası reklam panolarını tekmelemişti. Tecrübeli futbolcu yaşadığı ilginç olayı anlattı...
9 Aralık 2019 Pazartesi 09:02
Güncelleme: 09.12.2019 09:13
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Yeni Malatyaspor deplasmanında penaltıdan yararlanamayan ve ardından da Gençlerbirliği karşısında gol kaçıran Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, ilginç anısını paylaştı.
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Tecrübeli isim konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu aralar ne yapsam gol atamıyorum. Bu yüzden çok sinirleniyorum" dedi.
Kaçırdığı goller sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini aramadığını ancak Malatya'da kaçırdığı penaltı sonrasında ilginç bir olay yaşadığını belirten Kaptan, o anı şöyle anlattı:
"Devre arası telefonum çaldı. Kim arar kardeşim devre arasında! Bir baktım oğlum Ömer Akif. Bana 'Baba o penaltıyı nasıl kaçırırsın' diye hesap sordu. Bir şey de diyemedim" sözleriyle güldürdü.
OMZUMDA AĞIR YÜK VAR
Gençlerbirliği maçının devre arasında da oğlu tarafından aranan Emre, "Yine kızıyor, hesap soruyor. Baba o golü nasıl kaçırdın diye! Geçen yıla kadar Başakşehir'i tutuyordu. Şimdi yine Fenerbahçe'ye doğru kaydı tabii iyice. Artık omzumda ağır bir yük daha var. Her kaçırdığım gol sonrasında Ömer Akif'e de hesap veriyorum" şeklinde konuştu.