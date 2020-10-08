Galeri Fenerbahçe Diego Perotti'de korkutan şüphe! Sağlık kontrollerinde...

Diego Perotti'de korkutan şüphe! Sağlık kontrollerinde...

Fenerbahçe'nin Roma'dan kadrosuna kattığı Diego Perotti konusunda ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul'a 3 Ekim'de gelmesine rağmen resmi imzayı transferin son saatlerinde atan Arjantinli yıldızın sağlık kontrollerinde Fenerbahçe yönetimini korkutan bir sorun çıktığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Diego Perotti'de korkutan şüphe! Sağlık kontrollerinde...

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