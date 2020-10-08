Diego Perotti'de korkutan şüphe! Sağlık kontrollerinde...
Fenerbahçe'nin Roma'dan kadrosuna kattığı Diego Perotti konusunda ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul'a 3 Ekim'de gelmesine rağmen resmi imzayı transferin son saatlerinde atan Arjantinli yıldızın sağlık kontrollerinde Fenerbahçe yönetimini korkutan bir sorun çıktığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
08 Ekim 2020 Perşembe 08:58, Güncelleme 08.10.2020 09:02
Diego Perotti'de korkutan şüphe! Sağlık kontrollerinde...