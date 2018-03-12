Derbiyi yüzde 90 o hakem yönetecek!
İki takım da haftayı galibiyetle kapattı... Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanından Neustadter ve Giuliano'nun golleriyle 2-0 galip gelip dönerken, Galatasaray'da 1-0 yenik duruma düşüp bir de penaltı kaçırdığı karşılaşmada Gomis ve Sinan Gümüş ile 3 puanı kucakladı... Artık iki taraf da derbiyi bekliyor.
Peki dev maçı kim yönetecek...
Bu isimlerin ilki Ali Palabıyık... Bir çok kesim ve iki kulübe yakın taraflar bu derbiye Ali Palabıyık'ı yakın görüyorlardı. Ancak, Palabıyık'ın Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanındaki yönetimi sarı lacivertliler tarafından eleştirilmiş, hatta Trabzonspor'lu futbolculara iki kırmızı kart çıkarmadığı yönünde ağır yorumlar yapılmıştı.
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