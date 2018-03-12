Derbiyi yüzde 90 o hakem yönetecek!

İşte bu soru resmi olarak perşembe günü yanıt bulacak... MHK, 26. haftanın hakemlerini açıklayacak... Ancak dev derbiye en yakın isim belli gibi... Üç hakem arasında gidip, geliniyor ama bir isim var ki çok ağır basıyor. O da Bülent Yıldırım...