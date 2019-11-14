Comolli'nin transfer oyunu ortaya çıktı! Martin Skrtel...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli için flaş bir açıklama geldi. Slovak yıldız Martin Skrtel'in Türkiye temsilcisi oyuncunun Fenerbahçe'den gönderilme sürecinden bahsederken Fransız sportif direktör Comolli'nin Skrtel'i göndermek için o transfere imza attırdığını açıkladı. Peki, o transfer kim? İşte Skrtel'in Türkiye temsilcisi olan Mithat Halis'in basına verdiği o demeç...