Comolli'nin transfer oyunu ortaya çıktı! Martin Skrtel... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
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Comolli'nin transfer oyunu ortaya çıktı! Martin Skrtel...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli için flaş bir açıklama geldi. Slovak yıldız Martin Skrtel'in Türkiye temsilcisi oyuncunun Fenerbahçe'den gönderilme sürecinden bahsederken Fransız sportif direktör Comolli'nin Skrtel'i göndermek için o transfere imza attırdığını açıkladı. Peki, o transfer kim? İşte Skrtel'in Türkiye temsilcisi olan Mithat Halis'in basına verdiği o demeç...

14 Kasım 2019 Perşembe 16:15 Güncelleme: 14.11.2019 16:24
Comolli'nin transfer oyunu ortaya çıktı! Martin Skrtel...

Martin Skrtel'in Fenerbahçe ile neden sözleşme uzatamadığı konusu ortaya çıktı.

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Comolli'nin transfer oyunu ortaya çıktı! Martin Skrtel...

Gündeme bomba gibi düşen konunun kahramanı ise Damien Comolli.

Comolli'nin transfer oyunu ortaya çıktı! Martin Skrtel...

Peki, Skrtel Fenerbahçe'den neden ve nasıl ayrıldı? Detaylar şöyle...

Comolli'nin transfer oyunu ortaya çıktı! Martin Skrtel...

Slovak yıldız Martin Skrtel'in temsilcisi Mithat Halis Radyospor'a çok önemli açıklamalar yaptı.

Comolli'nin transfer oyunu ortaya çıktı! Martin Skrtel...

Halis'in Damien Comolli ile ilgili söylediği sözler ise dikkat çeken cinsten... İşte o sözler:

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