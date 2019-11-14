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Comolli'nin transfer oyunu ortaya çıktı! Martin Skrtel...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli için flaş bir açıklama geldi. Slovak yıldız Martin Skrtel'in Türkiye temsilcisi oyuncunun Fenerbahçe'den gönderilme sürecinden bahsederken Fransız sportif direktör Comolli'nin Skrtel'i göndermek için o transfere imza attırdığını açıkladı. Peki, o transfer kim? İşte Skrtel'in Türkiye temsilcisi olan Mithat Halis'in basına verdiği o demeç...
14 Kasım 2019 Perşembe 16:15
Güncelleme: 14.11.2019 16:24
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Martin Skrtel'in Fenerbahçe ile neden sözleşme uzatamadığı konusu ortaya çıktı.
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Gündeme bomba gibi düşen konunun kahramanı ise Damien Comolli.
Peki, Skrtel Fenerbahçe'den neden ve nasıl ayrıldı? Detaylar şöyle...
Slovak yıldız Martin Skrtel'in temsilcisi Mithat Halis Radyospor'a çok önemli açıklamalar yaptı.
Halis'in Damien Comolli ile ilgili söylediği sözler ise dikkat çeken cinsten... İşte o sözler: