Cocunun hedefi Barcelona! - Galeri - Fotomaç
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Cocu'nun hedefi Barcelona!
15 Ekim 2018 Pazartesi, 00:26:46
Güncelleme: 18:41:10
Fenerbahçe'deki geleceği pamuk ipliğine bağlı olan Phillip Cocu, sarı-lacivertli kulüpte her şeye rağmen başarılı olacağını düşünüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
47 yaşındaki teknik direktör, başkan Ali Koç'la yaptığı sohbetlerde ve ikili görüşmelerde, her şeyin yoluna gireceğinin garantisini veriyor.
Koç, kendine güvenen Cocu ile şimdilik de olsa yola devam ediyor.
Cocu'nun, gelecekteki büyük planlarının sekteye uğramaması adına Fenerbahçe kariyerine büyük önem verdiği öğrenilirken, hedefinin 6 yıl top koşturduğu Barcelona'yı çalıştırmak olduğu belirtiliyor.
'KÖTÜ IMAJ' KORKUSU!
Barça hedefinin 'hayal' olarak kalmasını istemeyen Hollandalı çalıştırıcı, bu yüzden Fenerbahçe'den kovulma senaryosunu aklından bile geçirmek istemiyor.