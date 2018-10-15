Cocunun hedefi Barcelona! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Cocu'nun hedefi Barcelona!

    15 Ekim 2018 Pazartesi, 00:26:46 Güncelleme: 18:41:10
    Cocunun hedefi Barcelona!

    Fenerbahçe'deki geleceği pamuk ipliğine bağlı olan Phillip Cocu, sarı-lacivertli kulüpte her şeye rağmen başarılı olacağını düşünüyor.

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    Cocunun hedefi Barcelona!

    47 yaşındaki teknik direktör, başkan Ali Koç'la yaptığı sohbetlerde ve ikili görüşmelerde, her şeyin yoluna gireceğinin garantisini veriyor.

    Cocunun hedefi Barcelona!

    Koç, kendine güvenen Cocu ile şimdilik de olsa yola devam ediyor.

    Cocunun hedefi Barcelona!

    Cocu'nun, gelecekteki büyük planlarının sekteye uğramaması adına Fenerbahçe kariyerine büyük önem verdiği öğrenilirken, hedefinin 6 yıl top koşturduğu Barcelona'yı çalıştırmak olduğu belirtiliyor.

    Cocunun hedefi Barcelona!

    'KÖTÜ IMAJ' KORKUSU!
    Barça hedefinin 'hayal' olarak kalmasını istemeyen Hollandalı çalıştırıcı, bu yüzden Fenerbahçe'den kovulma senaryosunu aklından bile geçirmek istemiyor.

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