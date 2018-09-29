Cocudan Slimaniye uyarı! - Galeri - Fotomaç
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Cocu'dan Slimani'ye uyarı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Slimani'yi özel olarak uyardı
29 Eylül 2018 Cumartesi, 11:30:13
Güncelleme: 12:39:33
Cocu'dan Slimani'ye uyarı!
Lig ve Avrupa'da istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe'de gol problemine çözüm aranıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cocu'dan Slimani'ye uyarı!
Şu ana kadar tam kadro olarak sadece Atiker Konyaspor karşısında mücadele eden sarı-lacivertliler henüz takım olabilmiş değil.
Cocu'dan Slimani'ye uyarı!
Sistemin işlemediğinin en iyi göstergesi ise Islam Slimani'nin performansı oldu.
Cocu'dan Slimani'ye uyarı!
Tecrübeli golcü, istediği topları tam olarak alamadığı için orta sahaya kadar gelmek zorunda kalıyor.
Cocu'dan Slimani'ye uyarı!
Yeterli sayıda kanat ortası ve pas alamayan başarılı futbolcunun geriye gelmesi fiziksel açıdan yıpranmasına, doğal olarak da gol vuruşu kalitesine etki ediyor.