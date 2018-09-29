Cocudan Slimaniye uyarı! - Galeri - Fotomaç
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Cocu'dan Slimani'ye uyarı!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Slimani'yi özel olarak uyardı
    29 Eylül 2018 Cumartesi, 11:30:13 Güncelleme: 12:39:33
    Cocu'dan Slimani'ye uyarı!
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    Cocudan Slimaniye uyarı!

    Lig ve Avrupa'da istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe'de gol problemine çözüm aranıyor.

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    Cocu'dan Slimani'ye uyarı!
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    Cocudan Slimaniye uyarı!

    Şu ana kadar tam kadro olarak sadece Atiker Konyaspor karşısında mücadele eden sarı-lacivertliler henüz takım olabilmiş değil.

    Cocu'dan Slimani'ye uyarı!
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    Cocudan Slimaniye uyarı!

    Sistemin işlemediğinin en iyi göstergesi ise Islam Slimani'nin performansı oldu.

    Cocu'dan Slimani'ye uyarı!
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    Cocudan Slimaniye uyarı!

    Tecrübeli golcü, istediği topları tam olarak alamadığı için orta sahaya kadar gelmek zorunda kalıyor.

    Cocu'dan Slimani'ye uyarı!
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    Cocudan Slimaniye uyarı!

    Yeterli sayıda kanat ortası ve pas alamayan başarılı futbolcunun geriye gelmesi fiziksel açıdan yıpranmasına, doğal olarak da gol vuruşu kalitesine etki ediyor.

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