Cocudan beş futbolcuya özel ilgi - Galeri - Fotomaç
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Cocu'dan beş futbolcuya özel ilgi
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, 5 futbolcusuyla özel olarak ilgileniyor
5 Temmuz 2018 Perşembe, 13:46:07
Cocu'dan beş futbolcuya özel ilgi
Fenerbahçe'de ilk günkü hafif idmanlar yerini tempolu çalışmalara bırakırken, Cocu da yeni sezonda uygulatmak istediği şablonu oyuncularına adeta ezberletiyor.
Cocu'dan beş futbolcuya özel ilgi
Bu futbolcularla yakından ilgilenen tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanlarda yaptıkları hataların da düzeltilmesi yolunda uyarılarını sürdürdü.
Cocu'dan beş futbolcuya özel ilgi
İşte Cocu'nun yakından ilgilendiği 5 isim:
Cocu'dan beş futbolcuya özel ilgi
Cocu'dan beş futbolcuya özel ilgi