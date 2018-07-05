Cocudan beş futbolcuya özel ilgi - Galeri - Fotomaç
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
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    Cocu'dan beş futbolcuya özel ilgi

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, 5 futbolcusuyla özel olarak ilgileniyor
    5 Temmuz 2018 Perşembe, 13:46:07
    Cocu'dan beş futbolcuya özel ilgi
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    Cocudan beş futbolcuya özel ilgi

    Fenerbahçe'de ilk günkü hafif idmanlar yerini tempolu çalışmalara bırakırken, Cocu da yeni sezonda uygulatmak istediği şablonu oyuncularına adeta ezberletiyor.

    Cocu'dan beş futbolcuya özel ilgi
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    Cocudan beş futbolcuya özel ilgi

    Bu futbolcularla yakından ilgilenen tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanlarda yaptıkları hataların da düzeltilmesi yolunda uyarılarını sürdürdü.

    Cocu'dan beş futbolcuya özel ilgi
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    Cocudan beş futbolcuya özel ilgi

    İşte Cocu'nun yakından ilgilendiği 5 isim:

    Cocu'dan beş futbolcuya özel ilgi
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    Cocudan beş futbolcuya özel ilgi

    Mehmet Ekici

    Cocu'dan beş futbolcuya özel ilgi
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    Cocudan beş futbolcuya özel ilgi

    Josef de Souza

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