Cocu ve Comollinin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen - Galeri - Fotomaç
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    Cocu ve Comolli'nin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen

    2 Ağustos 2018 Perşembe, 00:27:46 Güncelleme: 01:00:24
    Cocu ve Comolli'nin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen
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    Cocu ve Comollinin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen

    Fenerbahçe'nin santrafor adaylarından Yussuf Poulsen'in hem Comolli'nin hem de Cocu'nun ilk tercihi olduğu ortaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Cocu ve Comolli'nin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen
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    • 10
    Cocu ve Comollinin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen

    F.Bahçe'nin kiralamak için Leipzig'e teklifte bulunduğu 24 yaşındaki Danimarkalı yıldızı, Cocu'nun 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında iki kez PSV'ye istediği belirlendi.

    Cocu ve Comolli'nin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen
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    • 10
    Cocu ve Comollinin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen

    Ayrıca Comolli'nin de geçmişte Poulsen'le ilgili övgü dolu ifadeler kullandığı kaydedildi.

    Cocu ve Comolli'nin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen
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    Cocu ve Comollinin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen

    Comolli'nin başkan Ali Koç'a verdiği transfer raporunda ise "Poulsen öncelikli tercihimiz olmalı" dediği öğrenildi.

    Cocu ve Comolli'nin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen
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    Cocu ve Comollinin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen

    Fenerbahçe, Yussuf Poulsen için Leipzig'in vereceği yanıtı bekliyor.

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