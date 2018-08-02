Cocu ve Comollinin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen - Galeri - Fotomaç
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Cocu ve Comolli'nin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen
2 Ağustos 2018 Perşembe, 00:27:46
Güncelleme: 01:00:24
Cocu ve Comolli'nin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen
Fenerbahçe'nin santrafor adaylarından Yussuf Poulsen'in hem Comolli'nin hem de Cocu'nun ilk tercihi olduğu ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cocu ve Comolli'nin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen
F.Bahçe'nin kiralamak için Leipzig'e teklifte bulunduğu 24 yaşındaki Danimarkalı yıldızı, Cocu'nun 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında iki kez PSV'ye istediği belirlendi.
Cocu ve Comolli'nin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen
Ayrıca Comolli'nin de geçmişte Poulsen'le ilgili övgü dolu ifadeler kullandığı kaydedildi.
Cocu ve Comolli'nin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen
Comolli'nin başkan Ali Koç'a verdiği transfer raporunda ise "Poulsen öncelikli tercihimiz olmalı" dediği öğrenildi.
Cocu ve Comolli'nin Fenerbahçe için bir numaralı hedefi: Yussuf Poulsen
Fenerbahçe, Yussuf Poulsen için Leipzig'in vereceği yanıtı bekliyor.