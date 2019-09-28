Christoph Daum'dan derbi yorumu! O isme övgüler yağdırdı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
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Christoph Daum'dan derbi yorumu! O isme övgüler yağdırdı

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum, dev derbi öncesi Alman basınına dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Daum, Fenerbahçe'de forma giyen yıldız oyuncuya övgüler yağdırdı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:09 Güncelleme: 28.09.2019 12:09
Christoph Daum'dan derbi yorumu! O isme övgüler yağdırdı

Süper Lig'i yakından tanıyan teknik direktörlerden olan Christoph Daum, bugün oynanacak dev derbi öncesi Alman basınına konuştu.

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Christoph Daum'dan derbi yorumu! O isme övgüler yağdırdı

Sport 1'e verdiği röportajda vatandaşı Max Kruse'ye özel bir parantez açan tecrübeli çalıştırıcı, başarılı oyuncu hakkında şunları söyledi:

Christoph Daum'dan derbi yorumu! O isme övgüler yağdırdı

"Fenerbahçe Max Kruse ile kadrosuna çok büyük bir derinlik kattı. Oyuncu da hemen ön plana çıkmayı başardı ve taraftarın sevdiği bir isim haline geldi. Fenerbahçe taraftarları onun kulübe her şeyini verdiğini düşünüyor. Taraftarların kalbine hitap ediyor. Zaten orası da bu duygular için ideal bir yer."


Christoph Daum'dan derbi yorumu! O isme övgüler yağdırdı

Türkiye'deki derbilerin Avrupai bir karakter taşıdığını dile getiren Daum, "Kruse'nin Fenerbahçe'de oynaması büyük bir meydan okuma" ifadelerini kullandı.

Christoph Daum'dan derbi yorumu! O isme övgüler yağdırdı

Galatasaray'ın bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor hakkında da konuşan Daum, genç yıldızla ilgili şunları kaydetti:

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