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Christoph Daum'dan derbi yorumu! O isme övgüler yağdırdı
Türkiye'de daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum, dev derbi öncesi Alman basınına dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Daum, Fenerbahçe'de forma giyen yıldız oyuncuya övgüler yağdırdı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
28 Eylül 2019 Cumartesi 12:09
Güncelleme: 28.09.2019 12:09
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Süper Lig'i yakından tanıyan teknik direktörlerden olan Christoph Daum, bugün oynanacak dev derbi öncesi Alman basınına konuştu.
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Sport 1'e verdiği röportajda vatandaşı Max Kruse'ye özel bir parantez açan tecrübeli çalıştırıcı, başarılı oyuncu hakkında şunları söyledi:
"Fenerbahçe Max Kruse ile kadrosuna çok büyük bir derinlik kattı. Oyuncu da hemen ön plana çıkmayı başardı ve taraftarın sevdiği bir isim haline geldi. Fenerbahçe taraftarları onun kulübe her şeyini verdiğini düşünüyor. Taraftarların kalbine hitap ediyor. Zaten orası da bu duygular için ideal bir yer."
Türkiye'deki derbilerin Avrupai bir karakter taşıdığını dile getiren Daum, "Kruse'nin Fenerbahçe'de oynaması büyük bir meydan okuma" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor hakkında da konuşan Daum, genç yıldızla ilgili şunları kaydetti: