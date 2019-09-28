"Fenerbahçe Max Kruse ile kadrosuna çok büyük bir derinlik kattı. Oyuncu da hemen ön plana çıkmayı başardı ve taraftarın sevdiği bir isim haline geldi. Fenerbahçe taraftarları onun kulübe her şeyini verdiğini düşünüyor. Taraftarların kalbine hitap ediyor. Zaten orası da bu duygular için ideal bir yer."



