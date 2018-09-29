Cezayirlilere ayak uydurun! - Galeri - Fotomaç
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    "Cezayirlilere ayak uydurun!"

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Rizespor maçı öncesi oyuncularına seslendi
    29 Eylül 2018 Cumartesi, 11:04:23 Güncelleme: 11:07:49
    "Cezayirlilere ayak uydurun!"
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    Cezayirlilere ayak uydurun!

    Sezon başından beri oyun ve oyuncu değişiklikleriyle rekor kıran Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, sonunda ideal kadroda karar kıldı.

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    "Cezayirlilere ayak uydurun!"
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    Cezayirlilere ayak uydurun!

    Rize deplasmanına Beşiktaş derbisindeki 11'le çıkmayı planlayan Hollandalı çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde ilk defa kadroda değişiklik yapmayacak.

    "Cezayirlilere ayak uydurun!"
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    Cezayirlilere ayak uydurun!

    Sakatlığı süren Skrtel döndüğünde Reyes ile Neustadter'den birini kızağa çekecek olan Cocu, sakatlık ya da ceza olmadığı takdirde 11'i bozmayacak.

    "Cezayirlilere ayak uydurun!"
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    Cezayirlilere ayak uydurun!

    Takım kurgusunu Benzia ve Slimani üzerine kuran tecrübeli teknik adam, oyuncularından Cezayirli yıldızlara ayak uydurmalarını istiyor.

    "Cezayirlilere ayak uydurun!"
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    Cezayirlilere ayak uydurun!

    Takımın bir numaralı golcüsü Slimani 6 maçta sadece 1 kere ağları havalandırmış olsa da Cocu, Cezayirlinin performansından son derece memnun.

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