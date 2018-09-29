Cezayirlilere ayak uydurun! - Galeri - Fotomaç
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"Cezayirlilere ayak uydurun!"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Rizespor maçı öncesi oyuncularına seslendi
29 Eylül 2018 Cumartesi, 11:04:23
Güncelleme: 11:07:49
"Cezayirlilere ayak uydurun!"
Sezon başından beri oyun ve oyuncu değişiklikleriyle rekor kıran Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, sonunda ideal kadroda karar kıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Cezayirlilere ayak uydurun!"
Rize deplasmanına Beşiktaş derbisindeki 11'le çıkmayı planlayan Hollandalı çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde ilk defa kadroda değişiklik yapmayacak.
"Cezayirlilere ayak uydurun!"
Sakatlığı süren Skrtel döndüğünde Reyes ile Neustadter'den birini kızağa çekecek olan Cocu, sakatlık ya da ceza olmadığı takdirde 11'i bozmayacak.
"Cezayirlilere ayak uydurun!"
Takım kurgusunu Benzia ve Slimani üzerine kuran tecrübeli teknik adam, oyuncularından Cezayirli yıldızlara ayak uydurmalarını istiyor.
"Cezayirlilere ayak uydurun!"
Takımın bir numaralı golcüsü Slimani 6 maçta sadece 1 kere ağları havalandırmış olsa da Cocu, Cezayirlinin performansından son derece memnun.