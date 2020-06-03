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Brezilyalı stoper Fenerbahçe'ye bedavaya geliyor! Yıllık maaşı...
Bu sezon savunmada yaşadığı ciddi sıkıntılar nedeniyle transfer çalışmalarında stoper bölgesine ağırlık veren Fenerbahçe, kısa süre önce listesine dahil ettiği Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna katabilmek için gaza bastı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibinin bedavaya elden çıkarmayı planladığı yıldız oyuncuya ilk teklifini iletti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
3 Haziran 2020 Çarşamba 06:49
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Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada teknik direktörlük koltuğu için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor.
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Bu sezon transfer edilen Adil Rami ve Zanka'nın beklenen performansı gösterememesi nedeniyle Jailson'u stoperde oynatan sarı-lacivertli ekip, yapılan penaltılar nedeniyle birçok maçta puan kaybına uğramıştı.
Stoper bölgesine takviye için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'nin, İtalya'nın Roma kulübünde forma giyen Juan Jesus'a teklif sunduğu ortaya çıktı.
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Roma'nın takımda düşünmediği ve teklif gelmesi halinde maliyetinden kurtulmak adına bedelsiz göndermeye niyetli olduğu 28 yaşındaki sol stopere Fenerbahçe talip oldu.
Sarı-lacivertli kulübün, Brezilyalı futbolcuya yapılan ilk görüşmede yıllık 1.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Jesus ve menajerinin kapıyı 2.5 milyon euro'dan açtığı dile getirildi.