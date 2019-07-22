Fenerbahçe'de, büyük umutlarla transfer edilen Berke Özer ve Barış Alıcı üzüntüsü yaşanıyor... Sarı-Lacivertli ekip geçtiğimiz sezon başında Altınordu'dan büyük ses getirerek transfer ettiği iki yıldız adayını da kiralık vermek durumunda kaldı.
22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:20
Güncelleme: 22.07.2019 15:20
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir detay gözlerden kaçmıyor.
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Geçtiğimiz sezon gençlik projesi kapsamında kadroya katılan Barış Alıcı ve Berke Özer'in son durumu herkesi şaşırtmaya devam ediyor.
4 MİLYON EUROLUK MALİYET
Altınordu'dan toplam 4 milyon euroluk bir maliyetle kadroya katılan kaleci Berke ile sağ kanat oyuncusu Barış, beklentilerin uzağında kaldı.
WESTERLO'YA İMZA ATTI
Geçtiğimiz sezon bir kez bile lig maçında yer almayan ve sadece kupada 1 müsabakada görev alan 19 yaşındaki Berke, Altay Bayındır transferi sonrası yine gözden düştü.
Genç yıldız adayı, Belçika'nın Westerlo takımına kiralık verildi.