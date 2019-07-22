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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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'Böyle mi olacaktı?'

Fenerbahçe'de, büyük umutlarla transfer edilen Berke Özer ve Barış Alıcı üzüntüsü yaşanıyor... Sarı-Lacivertli ekip geçtiğimiz sezon başında Altınordu'dan büyük ses getirerek transfer ettiği iki yıldız adayını da kiralık vermek durumunda kaldı.
22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:20 Güncelleme: 22.07.2019 15:20
'Böyle mi olacaktı?'

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir detay gözlerden kaçmıyor.

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'Böyle mi olacaktı?'

Geçtiğimiz sezon gençlik projesi kapsamında kadroya katılan Barış Alıcı ve Berke Özer'in son durumu herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

'Böyle mi olacaktı?'

4 MİLYON EUROLUK MALİYET

Altınordu'dan toplam 4 milyon euroluk bir maliyetle kadroya katılan kaleci Berke ile sağ kanat oyuncusu Barış, beklentilerin uzağında kaldı.

'Böyle mi olacaktı?'

WESTERLO'YA İMZA ATTI

Geçtiğimiz sezon bir kez bile lig maçında yer almayan ve sadece kupada 1 müsabakada görev alan 19 yaşındaki Berke, Altay Bayındır transferi sonrası yine gözden düştü.

'Böyle mi olacaktı?'

Genç yıldız adayı, Belçika'nın Westerlo takımına kiralık verildi.

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