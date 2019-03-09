Başakşehir golü attığında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal! Sinirlendi... - Fotomaç
09 Mart 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Başakşehir golü attığında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal! Sinirlendi...

Başakşehir golü attığında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal! Sinirlendi...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, lider Başakşehir'le deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir maçın 18. dakikasında Volkan Demirel'in hatası sonrası golü buldu. Ersun Yanal bu gole böyle tepki verdi! İşte o anlar...
9 Mart 2019 Cumartesi 20:42 Güncelleme: 09.03.2019 21:24
Başakşehir golü attığında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal! Sinirlendi...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, lider Başakşehir'le deplasmanda karşı karşıya geldi.

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Başakşehir golü attığında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal! Sinirlendi...

Konyaspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra Beşiktaş deplasmanında 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberlikle dönen ve geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor galibiyetiyle çıkışını sürdünen sarı-lacivertliler Başakşehir maçına atak bir futbolla başladı.

Başakşehir golü attığında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal! Sinirlendi...

İyi oynadığı dakikalarda Volkan Demirel'in sol kanattan yapılan ortada topu sektirmesi sonucu ev sahibi takımda Robinho altıpas üzerinde topu filelerle buluşturdu.

Başakşehir golü attığında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal! Sinirlendi...

Takımının iyi futbol oynadığı dakikalarda gelen gole sinirlenen Ersun Yanal objektiflere böyle yansıdı.

Başakşehir golü attığında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal! Sinirlendi...

İşte o anlar...

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