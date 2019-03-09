Başakşehir golü attığında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal! Sinirlendi...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, lider Başakşehir'le deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir maçın 18. dakikasında Volkan Demirel'in hatası sonrası golü buldu. Ersun Yanal bu gole böyle tepki verdi! İşte o anlar...

9 Mart 2019 Cumartesi 20:42 Güncelleme: 09.03.2019 21:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





