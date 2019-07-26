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Bafetimbi Gomis'ten flaş Fenerbahçe sözleri! "Gelecekte..."
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray forması altında şampiyonluk yaşayan Bafetimbi Gomis önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın son iki sezonda yaşadığı şampiyonluğu değerlendiren Fransız golcü, adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili de konuştu. İşte detaylar...
26 Temmuz 2019 Cuma 15:12
Güncelleme: 26.07.2019 15:29
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Galatasaray'ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu.
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Sarı-kırmızılıların eski golcüsü Bafetimbi Gomis, eski hocası Tudor'la Avusturya kampında buluştu.
İkili hazırlık maçı öncesi bir araya gelirken Fransız golcü, açıklamalarda bulundu.
Eski takımı hakkında konuşan Gomis, "Galatasaray'ın iyi durumda olduğunu görmek çok güzel.
Son iki sezon Galatasaray Süper Lig'de şampiyon oldu. Bu çok güzel bir gelişmeydi.