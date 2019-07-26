Bafetimbi Gomis'ten flaş Fenerbahçe sözleri! 'Gelecekte...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Bafetimbi Gomis'ten flaş Fenerbahçe sözleri! "Gelecekte..."

Bafetimbi Gomis'ten flaş Fenerbahçe sözleri! "Gelecekte..."

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray forması altında şampiyonluk yaşayan Bafetimbi Gomis önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın son iki sezonda yaşadığı şampiyonluğu değerlendiren Fransız golcü, adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili de konuştu. İşte detaylar...
26 Temmuz 2019 Cuma 15:12 Güncelleme: 26.07.2019 15:29
Bafetimbi Gomis'ten flaş Fenerbahçe sözleri! Gelecekte...

Galatasaray'ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bafetimbi Gomis'ten flaş Fenerbahçe sözleri! Gelecekte...

Sarı-kırmızılıların eski golcüsü Bafetimbi Gomis, eski hocası Tudor'la Avusturya kampında buluştu.

Bafetimbi Gomis'ten flaş Fenerbahçe sözleri! Gelecekte...

İkili hazırlık maçı öncesi bir araya gelirken Fransız golcü, açıklamalarda bulundu.

Bafetimbi Gomis'ten flaş Fenerbahçe sözleri! Gelecekte...

Eski takımı hakkında konuşan Gomis, "Galatasaray'ın iyi durumda olduğunu görmek çok güzel.

Bafetimbi Gomis'ten flaş Fenerbahçe sözleri! Gelecekte...

Son iki sezon Galatasaray Süper Lig'de şampiyon oldu. Bu çok güzel bir gelişmeydi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN