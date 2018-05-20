Aykut Kocaman'dan istifa sinyali!

DEVLER LİGİ MESAJI

Kocaman, sözlerine şöyle devam etti: "Konyaspor karşısında 3-0'dan sonra elimizdeki Şampiyonlar Ligi'ni de verecektik. Ya hep, ya hiç ile gidiyoruz. Ciddi bir umut kapısı sonuçta kulübün silkelenmesi için. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma bu sene bir adım daha kolay gibi gözüküyor. Hiç olmazsa elimizde o kaldı. Gruplara kalmak bu sezon daha kolay gibi."