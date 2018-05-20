Aykut Kocaman'dan istifa sinyali!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Konyaspor maçı öncesi sarfettiği sözleri yineledi. Konya karşılaşmasından iki gün önce, "1-2 gün düşünme fırsatı bulacağım. İstifa ile ilgili kararımı vereceğim" diyen tecrübeli hoca, dün de net bir mesaj verdi. İstifa sinyali veren Kocaman, "Kupasız bir sene. Çok konuşmanın anlamı yok. Takım üzerinden okuma yaparsak Fenerbahçe'nin sorunları ya da durumu şu anda eksik kalır. Kararımı daha önce açıkladım. 2-3 gün içinde kararımı uygulamaya başlayacağım" ifadelerini kullandı.
DEVLER LİGİ MESAJI
Kocaman, sözlerine şöyle devam etti: "Konyaspor karşısında 3-0'dan sonra elimizdeki Şampiyonlar Ligi'ni de verecektik. Ya hep, ya hiç ile gidiyoruz. Ciddi bir umut kapısı sonuçta kulübün silkelenmesi için. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma bu sene bir adım daha kolay gibi gözüküyor. Hiç olmazsa elimizde o kaldı. Gruplara kalmak bu sezon daha kolay gibi."
O HATALAR OLMASA...
"Son 9 maçın 8'ini kazanmıştık ancak G.Saray beraberliği şansımızı elimizden aldı. Sezon başındaki hatalarımız bu duruma getirdi. İlk haftalardaki kayıplarla şampiyonluğa ulaşamadık. Problem ana kadroyu oluşturmakta geç kalmamızdı. Kendi içimde de cevabını bulamadığım sorular var. Seçim öncesi hem başkan, hem de Ali Koç için benim 1 senelik kontratım önlerinde engel olmasın."
YİNE İKİNCİ!
Kanarya, Aykut Kocaman yönetiminde ikinciliğe abone oldu. Fenerbahçe'nin başına geçtiği 2010-2011'de şampiyonluk sevinci yaşayan Kocaman, daha sonra görev yaptığı yıllarda sezonu hep ikinci sırada tamamladı. Tecrübeli hoca, 2011-12, 2012-13'ten sonra bu sezon da Süper Lig'i liderin arkasında bitirdi. Aykut Kocaman'ın ikinci olduğu tüm sezonlarda şampiyonluğa ise Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ulaştı.
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