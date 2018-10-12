"Hatta son Dünya Kupası sırasında takımlarla ilgili de bana data desteği verdiler. Fenerbahçe'den ayrılırken, bir öncesi sezonun takım ve futbolcularla ilgili tüm raporların yer aldığı bire bir çalışmamı gittim ellerimle Phillip Cocu'ya teslim ettim."