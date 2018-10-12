Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki gün yaptığı açıklamalar sonrası tüm gözler Aykut Kocaman'a çevrildi...
12 Ekim 2018 Cuma, 00:34:08
Güncelleme: 00:35:00
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Koç, tecrübeli hocanın eski yardımcıları Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yı takımın gizli bilgilerini dışarıya sızdırmakla suçladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle sosyal medyada 'hain' damgası vurulan Kocaman, Koç'un suçlamaları sonrası yakın çevresine çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler:
"TAKMLA İLGİLİ RAPOR HAZIRLAYIP VERDİM"
"Ekibimle mesleki gelişim için zaman zaman bilgi alışverişlerinde bulunuruz. Bunlar, istatistiki bilgiler ve tüm dünyada gelişen antrenman teknikleri üzerinedir..."
"Hatta son Dünya Kupası sırasında takımlarla ilgili de bana data desteği verdiler. Fenerbahçe'den ayrılırken, bir öncesi sezonun takım ve futbolcularla ilgili tüm raporların yer aldığı bire bir çalışmamı gittim ellerimle Phillip Cocu'ya teslim ettim."
"BANA 'ÇOK DEĞERLİ' DEYİP TEŞEKKÜR ETTİ"
"Ayrıca sportif direktör Comolli'yle de ayrılığım öncesi görüştüm ve klasörlerce bilgi ve analiz bıraktım."